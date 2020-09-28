وكيل أروابارينا لـ في الجول: المدرب لايزال يدرس فكرة تدريب الأهلي ولكننا لم نتلق عرضا رسميا

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 16:55

كتب : أمير عبد الحليم

رودولفو أروابارينا المرشح لتدريب الأهلي

كشف أوجستين جمارنيك وكيل المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المرشح لقيادة الأهلي عن عدم تلقي اتصالات رسمية من النادي الأحمر حتى الآن.

وكان مراسل FilGoal.com ذكر أن مدرب بوكا جونيورز وشباب أهلي دبي السابق مرشح لقيادة الأهلي، في حال رحيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال جمارنيك لـFilGoal.com: "الأهلي لم يتواصل معنا بشكل رسمي حتى الآن".

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واستدرك "أروابارينا يعرف الأهلي وتاريخه جيدا، ولذلك لا اعتقد أنه سيجد مشكلة في الانتقال إلى مصر وتدريب الفريق لو تلقى عرضا رسميا".

ثم أضاف "يدرس أروابارينا الآن فكرة الانتقال إلى مصر وتدريب الأهلي، ولكنه لم يصل إلى قرار حتى الآن".

كما أكد ليونيل روفي الشريك الآخر في وكالة أروابارينا عدم تلقي عروض رسمية من الأهلي حتى الآن.

يذكر أن أروابارينا صاحب الـ45 عاما قاد بوكا جونيوز لثنائية الدوري والكأس في 2015، والريان القطري للتتويج بكأس الشيخ جاسم في 2018، وشباب أهلي دبي للتتويج بكأسي رئيس الدولة والخليج العربي موسم 2018-2019.

وانتهت رحلة أروابارينا مع أهلي شباب دبي في مايو 2020.

الأهلي فايلر أروابارينا
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