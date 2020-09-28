سامي يقهر العشري لأول مرة.. سموحة يؤكد العقدة أمام الحدود ويواصل الزحف

فاز سموحة على ضيفه حرس الحدود بهدفين دون رد في استاد الإسكندرية، بالجولة 30 من الدوري المصري.

حسام حسن، وناصر ماهر، سجلا هدفي سموحة في شوط المباراة الثاني.

ليقفز سموحة إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 43 نقاط، بفارق نقطتين عن إنبي السادس صاحب المباراة الأقل.

فيما تجمّد رصيد حرس الحدود عند 30 نقطة في المركز 15، بفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز 16 –أول الهابطين-، مع مباراة أقل لـ دجلة.

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#سموحة يعبر #حرس_الحدود بثنائية نظيفة ⚽️⚡️

أحرز ثنائية سموحة حسام حسن فى الدقيقة 51 وناصر ماهر فى الدقيقة 68.#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/aPnUdcbALB — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 28, 2020

ليؤكد سموحة العقدة، ويواصل تفوقه على حرس الحدود في مواجهاتهما مؤخرا.

حرس الحدود لم يتغلب على سموحة منذ فبراير 2013، وفي 9 مباريات متتالية كان التعادل أو فوز سموحة هي النتائج المسيطرة.

كما حقق أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة فوزه الأول على طارق العشري مدرب الحدود، بعد أن تعادلا مرة، وفاز العشري في 3 مواجهات سابقة.

الفوز هو الأول أيضا لـ سامي على حرس الحدود، إذ تفوّق الفريق العسكري في مواجهة واحدة سابقة أمام مدرب سموحة.

وواصل سامي نتائجه المميزة مع سموحة، إذ حقق فوزه الثالث في 5 مباريات مع الفريق السكندري، في مقابل تعادلين دون أن يتعرض لأي هزيمة.

أما العشري، فقد تلقى هزيمته الثانية مع الحدود منذ عودته إلى قيادته قبل حوالي أسبوعين، في مقابل فوز وتعادل.

الشوط الأول كان رتيبا دون فرص حقيقية للتسجيل من الفريقين، انتهى سلبيا تحت أنظار العشري الذي راقب المباراة من المدرجات لإيقافه.

بين الشوطين دفع العشري بثلاثة تغييرات دفعة واحدة، بدخول توني جوميز، ومحمد شطة، وإبراهيما كونيه.. لكن النتائج جاءت عكسية.

التقدُم كان من نصيب سموحة في الدقيقة 51 بواسطة حسام حسن الذي أطلق تسديدة يسارية أرضية رائعة بعد تمريرة بينية مميزة من ناصر ماهر.

ليرفع حسام حسن رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، معادلا أفضل أرقامه الذي حققه الموسم الماضي بنفس الرصيد، ليكون على بعد هدف واحد من تحقيق أفضل موسم تهديفي في مسيرته.

سموحة كاد أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 58، لكن الكرة ارتدت من العارضة بغرابة.

قبل أن يسجل مجددا بالفعل في الدقيقة 68 بطريقة رائعة عن طريق ناصر ماهر بنفسه هذه المرة الذي تبادل الكرة مع إسلام جمال، وسدد من لمسة واحدة في شباك الحدود.

ليرفع ناصر ماهر رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم، ويواصل تحسين أفضل أرقامه في مسيرته، إذ كان هدفين هو أقصى ما وصل إليه في أي موسم سابق بالدوري المصري الممتاز.

اللعبة تكررت مجددا في الدقيقة 78 بتمريرة جديدة من إسلام جمال إلى ناصر ماهر، لكن تسديدة الأخيرة وجدت تصديا للسعدني هذه المرة.

لتنتهي المباراة على انتصار سموحة بهدفين دون رد.

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