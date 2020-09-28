مدافع يونايتد السابق: ما قاله سانشيز نكتة.. من السهل دوما لوم الآخرين

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 15:58

كتب : FilGoal

رافاييل دا سيلفا

قال رافاييل دا سيلفا مدافع إسطنبول باشاكشاهير التركي حاليا ومانشستر يونايتد سابقا إن ما قاله أليكسيس سانشيز لاعب إنتر ميلان بشأن رغبته في الرحيل بعد أول تدريب له في أولد ترافورد محض نكتة، موجها نقدا لاذعا لمستواه.

وصرح رافاييل عبر شبكة "ذا أثليتك" قائلا: "إن قال تلك الأشياء فهي محض نكتة".

وأكمل "عاد إلى منزله بعد أول تدريب وقال أرغب في الرحيل؟ لماذا قد ترغب في ذلك؟ قال ذلك لأنه لعب بشكل سيء للغاية لمانشستر يونايتد".

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وتابع "من السهل أن تلوم الآخرين، طوال الوقت يفعل ذلك، ما الجدوى مما قاله؟ من السهل لوم الآخرين دوما".

وأردف "استيقظت ذلك الصباح وشاهدت ما قاله، وقلت إن ذلك ليس ممكنا".

وأتم "لا يمكن أن يقول سانشيز ذلك، لذا تفاعلت مع الأمر، الجميع يعلم أنني أحب مانشستر يونايتد وكان ذلك رد فعلي".

رافاييل لعب لمانشستر يونايتد في الفترة من 2008 وحتى 2015 رفقة شقيقه التوأم فابيو، قبل أن يرحل الأول إلى أولمبيك ليون والثاني قبله بـعام إلى كارديف سيتي.

ماذا حدث؟

صرح سانشيز عبر حسابه في موقع إنستجرام في وقت سابق: "في بعض الأحيان هناك أشياء لا تلاحظها حتى تصل إليها، أتذكر تدريبي الأول في مانشستر يونايتد ولاحظت الكثير من الأشياء".

وواصل "بعد التدريب ذهبت إلى المنزل وقلت عائلتي ووكيلي، هل يمكنكم أن تمزقوا العقد وأن أعود إلى أرسنال؟ ضحكوا وأخبرتهم أن هناك شيئا ليس صحيحا، لا يبدو الأمر جيدا". (طالع كافة تصريحات سانشيز من هنا)

لم يصمت رافاييل وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ربما شاهد شبحا وخاف مه، هذا يشرح لماذا لعب بشكل سيء في كل مرة".

سانشيز انضم إلى مانشستر يونايتد في شتاء 2018 في صفقة تبادلية رحل بموجبها هنريك مخيتاريان إلى أرسنال.

راتب صاحب الـ31 عاما مع الشياطين الحمر كان يصل إلى 560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، إذ أن راتبه الأساسي 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بجانب صافي ربح 100 ألف أسبوعية من محصلة تعاقد بـ5 ملايين سنويا كحقوق استخدام الصورة، وغيرها من الإضافات.

سانشيز انضم مجانا إلى إنتر ميلان بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية الجارية.

المهاجم الدولي التشيلي لعب لإنتر ميلان خلال الموسم الماضي معارا من مانشستر يونايتد وشارك في 32 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 10 آخرين.

ولعب سانشيز بقميص يونايتد في 45 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9 آخرين.

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