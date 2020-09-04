سانشيز: أردت العودة إلى أرسنال بعد تدريبي الأول في مانشستر يونايتد

قال أليكسيس سانشيز لاعب إنتر ميلان، إنه بعد أن خاض مرانه الأول بقميص مانشستر يونايتد طلب من وكيله وعائلته أن يعود لأرسنال مرة أخرى، مشيرا إلى أن الأجواء لم تساعده على النجاح في النادي.

وصرح سانشيز عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" قائلا: "أريد أن أحدثكم عن فترتي في يونايتد، عن العديد من الأشياء التي قيلت والتي جعلتني أبدو بشكل سيء".

وأضاف "حصلت على الفرصة للذهاب إلى يونايتد وأغراني الأمر، لقد كان شيئا جيدا بالنسبة لي، لأنه حينما كنت طفلا أحببت النادي كثيرا".

وواصل "انتهى بي الأمر أوقع مع النادي بدون معلومات كثيرا عما يحدث في الصفقة، الأيام الأولى كنت مع زملائي".

وأكمل "في بعض الأحيان هناك أشياء لا تلاحظها حتى تصل إليها، أتذكر تدريبي الأول في مانشستر يونايتد ولاحظت الكثير من الأشياء".

سانشيز انضم إلى مانشستر يونايتد في شتاء 2018 في صفقة تبادلية رحل بموجبها هنريك مخيتاريان إلى أرسنال.

راتب صاحب الـ31 عاما مع الشياطين الحمر كان يصل إلى 560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، إذ أن راتبه الأساسي 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بجانب صافي ربح 100 ألف أسبوعية من محصلة تعاقد بـ5 ملايين سنويا كحقوق استخدام الصورة، وغيرها من الإضافات.

وتابع لاعب إنتر ميلان "بعد التدريب ذهبت إلى المنزل وقلت عائلتي ووكيلي، هل يمكنكم أن تمزقوا العقد وأن أعود إلى أرسنال؟ ضحكوا وأخبرتهم أن هناك شيئا ليس صحيحا، لا يبدو الأمر جيدا".

وأردف "كنت قد وقعت بالفعل ومع النادي، بعد الأشهر القليلة الأولى استمريت بنفس الشعور، لم نكن متحدين كفريق في ذلك الوقت".

واستطرد "أخبركم الحقيقية حول خبرتي، الصحفيون يتحدثون بدون معرفة الحقائق وهذا يؤلم، لم يكن لديهم فكرة عما يحدث داخل النادي".

وأكمل "يقولون إنها غلطتي، وهذا وذلك، لكن في بعض الأحيان، اللاعب يعتمد على البيئة المحيطة والعائلة التي تكون حوله وأنا أعتقد أنه في هذه اللحظة لم نكن عائلة حقيقية".

وتابع "وبالطبع ترجم ذلك إلى الملعب، ومنذ ذلك الحين احتاجوا شخصا للومه، فلاموني أنا".

وواصل "أتذكر مباراة ضد وست هام يونايتد، ولم يتم اختياري، لم يحدث ذلك طيلة مسيرتي".

وأضاف "غير ذلك الكثير، أزعجني كثيرا الأمر وأخبرت نفسي أنه ليس ممكنا أن أتحول من أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي إلى ذلك الأمر في فترة خمسة أشهر".

وأتم "أزعجني ذلك قليلا، وصلت المنزل وكنت حزينا جدا لما حدث، في اليوم التالي تدربت مرتين، لأنني كنت أطلب الأفضل من نفسي دوما، أحب ما أفعله وأحب كرة القدم".

سانشيز انضم مجانا إلى إنتر ميلان بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية الجارية.

المهاجم الدولي التشيلي لعب لإنتر ميلان خلال الموسم الماضي معارا من مانشستر يونايتد وشارك في 32 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 10 آخرين.

ولعب سانشيز بقميص يونايتد في 45 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9 آخرين.