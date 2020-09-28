رسميا – إقالة مدرب ماينتس بعد 10 أيام فقط من انطلاق الموسم

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 14:59

كتب : FilGoal

أخيم بايلرلورتسر

أعلن نادي ماينتس الألماني، عن إقالة مدربه أخيم بايلرلورتسر بعد 10 أيام فقط من انطلاق الموسم.

وقرر ماينتس تعيين يان موريتس ليخته مساعد بايلرلورتسر السابق، كمدير فني مؤقت للفريق.

وقال روفين شرودر المدير الرياضي لـ ماينتس: "كنتيجة لحوار صريح للغاية مع المدرب، قررنا أننا لن نواصل العمل معا".

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وأضاف: "بايلرلورتسر يستحق مننا كل الاحترام لعمله معنا في ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا".

فيما علّق المدرب على نبأ إقالته: "أنا محبط من قرار النادي، ورغم ذلك أتمنى الأفضل للنادي في المستقبل".

وبدأ ماينتس الدوري الألماني بشكلٍ كارثي، إذ خسر المباراة الأولى أمام لايبزج بنتيجة 1-5، قبل أن يسقط أمام شتوتجارت الصاعد حديثا بنتيجة 1-4 مساء السبت.

وكان بايلرلورتسر قد أنقذ ماينتس من الهبوط الموسم الماضي، وقاده لاحتلال المركز 13 بفارق 6 نقاط عن فيردر بريمن صاحب المركز 16.

المدرب صاحب الـ52 عاما تولى تدريب ماينتس في نوفمبر 2019، وقاده إجمالا في 26 مباراة، فاز في 9 منها، وتعادل 4 مرات، وخسر 13 مباراة.

وتعد هذه الإقالة هي الثانية في الدوري الألماني هذا الموسم، بعد رحيل ديفيد فاجنر عن تدريب شالكه.

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