رافاييل: فان جال من أسوأ الأشخاص الذين عملت معهم

وجّه رافاييل دا سيلفا لاعب إسطنبول باشاكشهير، نقدا عنيفا لـ لويس فان جال مدربه السابق في مانشستر يونايتد.

وقال رافاييل في حواره مع "ذا أثليتك": "لا أحب فان جال".

وأضاف الظهير الأيمن البرازيلي: "عندما تولى تدريب مانشستر يونايتد، هاتفني العديد من الأصدقاء وأخبروني أنه لا يحب البرازيليين وأن أول ما سيفعله هو التخلص مني".

وتابع: "في الواقع، كان هذا ثاني شيء فعله، لأنه لم يتحدث معي في اليوم الأول".

وكشف: "في اليوم الثاني جاء إلي وأخبرني أنه بإمكاني الرحيل، لم أكن قد تدربت معه حتى وأخبرني بذلك! لم أستطع التصديق".

وأعترف: "أنا نادم على البقاء لمدة عام معه والقتال من أجل مركزي، كان وضعا صعبا جدا جدا، إنه أحد أسوأ الأشخاص الذين عملت معهم".

وواصل: "لقد أسس نظاما مقرفا في النادي، كل يوم بعد كل وجبة، بعد الإفطار والغداء والعشاء، يقف ويتحدث إلينا لمدة 15 دقيقة عن التدريب وعما حدث وعن الحياة، هل تعرفون عندما تسأم وتتوقف عن الإنصات لشخص ما لأنه يتحدث كثيرا؟ لقد أراد أن يظهر لنا مدى معرفته، فعل ذلك كل يوم وطوال الوقت، كان يتحدث لمدة 15 دقيقة عن هراء مع كامل الاحترام".

وأتم: "لم يهتم إن كان الناس يحبونه أم لا، كان يفكر في نفسه فقط".

رافاييل (30 عاما) انضم إلى مانشستر يونايتد في الثامنة عشر من عمره عام 2008 وظل في صفوفه حتى رحيله إلى أوليمبيك ليون عام 2015 وقتما كان فان جال مدربا للنادي.

من جانبه، تولى فان جال تدريب مانشستر يونايتد بين 2014 و2016، وهمّش رافاييل الذي لم يشارك معه سوى في 11 مباراة طوال العام.

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