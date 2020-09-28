سكاي: مدافع برشلونة السابق يفشل في تجاوز الكشف الطبي بـ فولام

تعطلت صفقة انتقال البرازيلي مارلون لاعب ساسولو الإيطالي إلى فولام الإنجليزي.

مارلون النادي : ساسولو ساسولو فولام

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن مارلون فشل في تجاوز الكشف الطبي لنادي فولام، لتتوقف الصفقة.

وكانت شبكة "سكاي إيطاليا" قد ذكرت في وقت سابق أن اللاعب بصدد الانتقال إلى فولام مقابل 15 مليون يورو.

مارلون (25 عاما) لاعب سابق في برشلونة، وخاض 27 مع فريقه الرديف، و3 مباريات مع فريقه الأول.

ويلعب مارلون في ساسولو منذ صيف 2018 بعد انتقاله إليه من برشلونة مقابل 6 ملايين يورو.

وذكرت سكاي أن فولام سيتجه الآن إلى بدائل أخرى، أبرزها الأرجنتيني خوان فويث لاعب توتنام هوتسبير.

فويث خرج تماما من حسابات جوزيه مورينيو مدرب الفريق، إذ لم يخض أي مباراة في الدوري الإنجليزي منذ ديسمبر الماضي.

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