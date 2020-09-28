ركلة جزاء كارثية في ظهور إيجوايين الأول مع إنتر ميامي

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 12:15

كتب : FilGoal

جونزالو إيجوايين - إنتر ميامي

أهدر جونزالو إيجوايين ركلة جزاء بشكل غريب في ظهوره الأول مع فريقه الجديد إنتر ميامي.

إيجوايين انتقل مؤخرا من يوفنتوس الإيطالي إلى إنتر ميامي الأمريكي بشكل حر، لكن مباراته الأولى أمام فيلادلفيا يونيون لم تسر بالشكل المنتظر.

إنتر ميامي سقط بثلاثية نظيفة، ويوم إيجوايين لم يكن جيدا على الإطلاق بإهداره ركلة جزاء.

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فريقه كان متأخرا بهدفين دون رد في الدقيقة 76، عندما تقدّم إيجوايين لتسجيل أول أهدافه بقميص إنتر ميامي.

لكن ركلته مرت بجوار القائم، والأمور ازدادت سوءا بعد إهداره عندما دخل في مشاحنات مع لاعبي فيلادلفيا.

هذا المشهد الغريب لم يكن اللقطة المميزة الوحيدة لـ إيجوايين في المباراة، بل كاد الدولي الأرجنتيني السابق أن يسجل هدفا جميلة بضربة خلفية، لكن كرته اصطدمت بالقائم.

ورغم الركلة المهدرة، إلا أن إيجوايين تلقى الإشادة من دييجو ألونسو مدرب إنتر ميامي بعد اللقاء.

وقال ألونسو: "أنا سعيد بما قدّمه إيجوايين، أعتقد أنه ظهر بشكل لائق".

وواصل: "من المنطقي أنه يحتاج إلى مزيد من المباريات حتى يكون أكثر راحة، سيشعر بتحسن، لقد كان متشوقا جدا للعب".

وتابع: "ما حدث في ركلة الجزاء هو أمر وارد مع أي لاعب، معه أو مع غيره".

وأتم: "نحن سعداء بالعمل الذي قدّمه وعلينا مواصلة التحسن وتقليل الأخطاء".

ويحتل إنتر ميامي –المملوك لـ دافيد بيكام- المركز 13 –قبل الأخير- في دوري المجموعة الشرقية برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن دي سي يونايتد الأخير.

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