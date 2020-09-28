نابولي: كوليبالي باق

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 11:07

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي

قال كريستيانو جيونتولي مدير نابولي إن اللاعب كاليدو كوليبالي سيبقى مع الفريق على الأرجح ولن يرحل رغم أنه مطلوب من أندية كبرى.

وصرح جيونتولي لقناة سكاي سبورت إيطاليا "أعتقد كوليبالي باق، سعداء بوجوده وهو كذلك أيضا. أعتقد أنه سيبقى".

وزعمت تقارير أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يريدان السنغالي البالغ عمره 29 عاما.

أخبار متعلقة
بي إن سبورتس: سباليتي لم يتلق عرضا من الأهلي إيمري: أتحمل مسؤولية ما حدث أمام برشلونة وأعتذر للجمهور أوباميانج: فضلت أرسنال عن برشلونة لسببين.. وأتمنى انضمام عوار الاتحاد الألماني: أخطأنا في التعامل مع قضية أوزيل

ولطالما نال كوليبالي إعجاب فرق كبرى وفي وقت سابق قالت تقارير إن مانشستر يونايتد يتمنى الحصول على خدماته.

كوليبالي انضم إلى نابولي قادما من جينك في صيف 2014 بمبلغ 7.75 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ولعب الدولي السنغالي 248 مباراة بقميص نابولي في كل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

اقرأ أيضا:

حسين السيد يكشف تفاصيل صادمة في رحلة تونس

سبب عدم تعاقد الزمالك مع جروس وفيريرا

كوليبالي نابولي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيرلو: لم نجد الحلول أمام روما 56 ثاتيه | أوروبا
دايلي ميل: ميلان يفكر في التحرك لضم أرونز ويفاوض أورييه 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نابولي: كوليبالي باق 13 دقيقة | ميركاتو
أوباميانج: فضلت أرسنال عن برشلونة لسببين.. وأتمنى انضمام عوار 14 دقيقة | أوروبا
الاتحاد الألماني: أخطأنا في التعامل مع قضية أوزيل 23 دقيقة | أوروبا
بي إن سبورتس: سباليتي لم يتلق عرضا من الأهلي 30 دقيقة | مصر
إيمري: أتحمل مسؤولية ما حدث أمام برشلونة وأعتذر للجمهور 39 دقيقة | أوروبا
أمير مرتضى: نريد حلا.. كيف نلعب مباراتين في الدوري بدون ساسي وبن شرقي؟ 39 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب
قد ينال إعجابك