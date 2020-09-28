نابولي: كوليبالي باق

قال كريستيانو جيونتولي مدير نابولي إن اللاعب كاليدو كوليبالي سيبقى مع الفريق على الأرجح ولن يرحل رغم أنه مطلوب من أندية كبرى.

كاليدو كوليبالي النادي : نابولي نابولي

وصرح جيونتولي لقناة سكاي سبورت إيطاليا "أعتقد كوليبالي باق، سعداء بوجوده وهو كذلك أيضا. أعتقد أنه سيبقى".

وزعمت تقارير أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يريدان السنغالي البالغ عمره 29 عاما.

ولطالما نال كوليبالي إعجاب فرق كبرى وفي وقت سابق قالت تقارير إن مانشستر يونايتد يتمنى الحصول على خدماته.

كوليبالي انضم إلى نابولي قادما من جينك في صيف 2014 بمبلغ 7.75 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ولعب الدولي السنغالي 248 مباراة بقميص نابولي في كل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

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