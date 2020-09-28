الاتحاد الألماني: أخطأنا في التعامل مع قضية أوزيل

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 10:57

كتب : FilGoal

أوزيل - ألمانيا

يرى فريدريش كورتيس السكرتير العام للاتحاد الألماني لكرة القدم أن التعامل مع أزمة ميسوت أوزيل لاعب أرسنال لم يكن جيدا مما جعل اللاعب التركي الأصل يعتزل اللعب الدولي مع منتخب مانشافت.

مسعود أوزيل

النادي : أرسنال

ألمانيا

ونشبت أزمة بعد مونديال 2018، الذي ودعته حاملة اللقب ألمانيا من الدور الأول، بسبب صورة لأوزيل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوجان.

وتعرض اللاعب البالغ عمره 31 عاما لانتقادات شديدة وصلت إلى وصفه بعبارات عنصرية.

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وقال كورتيس في حواره مع طلاب خلال ندوة للاتحاد:"الاتحاد الألماني ارتكب أخطاء في التعامل مع الأحداث الخاصة بقضية أوزيل".

وأضاف "صورة باتت تستخدم لإشعال موضوعات عديدة. حين ظهرت مزاعم توجيه عبارات عنصرية، كان الوقت أزف للاجتماع باللاعب".

ومثل أوزيل منتخب ألمانيا على مدار 9 أعوام قبل أن يقرر التوقف في 2018 بعد الأزمة.

وكان أوزيل أحد أبطال مونديال 2014 مع فريق مانشافت.

وشارك إجمالا في 92 مباراة مع ألمانيا وسجل 23 هدفا.

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