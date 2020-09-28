اسكواش - كريم درويش لـ في الجول: السلسلة الختامية أقوى بطولات الموسم لأنها نهائيات عالم

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 10:34

كتب : محمد سمير

ملعب رنيم الوليلي - اسكواش وادي دجلة

يستضيف وادي دجلة بطولة CIB السلسلة الختامية الدولية لموسم الاسكواش في الفترة من 28 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وتقام البطولة في (مول العرب) بمنطقة 6 أكتوبر، والبطولة بين أفضل 8 لاعبين في العالم على مستوى الرجال والسيدات.

وقال كريم درويش لـ FilGoal.com: "تلك البطولة تعتبر من أكبر البطولات على مستوى العالم وتضم أفضل 8 لاعبين على مستوى الرجال والسيدات".

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وأضاف "هذه هي البطولة الوحيدة التي تقام بتلك الطريقة في العام بالكامل، مباريات بين أفضل 8 لاعبين فقط لذلك كل مباراة بمثابة نهائي بطولة عالم".

وتقام البطولة بنظام المجموعتين كل منهما تضم 4 لاعبين ويتأهل الأول والثاني إلى نصف النهائي.

وتابع رئيس قطاع الاسكواش بوادي دجلة "لدينا مصريون يتنافسون على اللقب، من النادي لدينا علي فرج وكريم عبد الجواد ونوروان جوهر".

وتابع "بالإضافة إلى مروان الشوربجي وطارق مؤمن ونور الشربيني ونور الطيب وهانيا الحمامي من خارج النادي ولكن أيضا لديهم فرصة كبيرة".

وكشف كريم "تقام البطولة بحضور جماهيري وفقا للإجراءات الاحترازية وأول 4 أيام الحضور مجاني لكن نصف النهائي والنهائي يتم حجز التذاكر عن طريق موقع tickets marche".

وأضاف "تلك البطولة الوحيدة التي ينظمها لاعبون ناشئون وهذا يحسب للجنة المنظمة، لمنح خبرات لهم للبطولات الدولية".

وأتم تصريحاته "هذه هي البطولة الأولى التي تقام في مصر بعد جائحة فيروس كورونا وتم الترتيب لكل الأمور".

وكان اللاعبون قد أجروا مسحة طبية فور وصولهم إلى مصر قبل 3 أيام من موعد البطولة.

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