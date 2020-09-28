ميرور: مانشستر يونايتد يجس نبض كانتي

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن مانشستر يونايتد بدأ مفاوضات مع ممثلي نجولو كانتي لاعب تشيلسي أملا في الحصول على خدمات الأخير.

وكتبت أن تشيلسي لا يمانع بيع لاعب وسطه البالغ عمره 29 عاما لكن الفرنسي عليه تقبل الحصول على راتب أقل إذا قرر ارتداء القميص الأحمر ليونايتد.

وزعمت تقارير أن إنتر ميلان أراد الحصول على كانتي وقال المدير الرياضي للنادي الإيطالي إنه لا يتوقع استغناء تشيلسي عن لاعبه.

ويقضي كانتي، لاعب كان وليستر سيتي السابق، موسمه الخامس مع تشيلسي.

وشارك اللاعب في 173 مباراة مع فريق بلوز وسجل 11 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

وتوج كانتي بثلاثة ألقاب مع تشيلسي.

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