ميرور: مانشستر يونايتد يجس نبض كانتي

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 10:27

كتب : FilGoal

كانتي

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن مانشستر يونايتد بدأ مفاوضات مع ممثلي نجولو كانتي لاعب تشيلسي أملا في الحصول على خدمات الأخير.

وكتبت أن تشيلسي لا يمانع بيع لاعب وسطه البالغ عمره 29 عاما لكن الفرنسي عليه تقبل الحصول على راتب أقل إذا قرر ارتداء القميص الأحمر ليونايتد.

وزعمت تقارير أن إنتر ميلان أراد الحصول على كانتي وقال المدير الرياضي للنادي الإيطالي إنه لا يتوقع استغناء تشيلسي عن لاعبه.

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ويقضي كانتي، لاعب كان وليستر سيتي السابق، موسمه الخامس مع تشيلسي.

وشارك اللاعب في 173 مباراة مع فريق بلوز وسجل 11 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

وتوج كانتي بثلاثة ألقاب مع تشيلسي.

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