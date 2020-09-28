مواعيد مباريات الإثنين 28 سبتمبر.. المصري يواجه أسوان وليفربول ضد أرسنال وفيلا أمام فولام

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 10:18

كتب : FilGoal

مينامينو - ليفربول - أرسنال

يواجه نادي سموحة ضيفه حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين، في الثالثة عصرا، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويحل الإسماعيلي ضيفا على طلائع الجيش في الخامسة والنصف مساء، ويذاع اللقاء على قناة "أون سبورت 2". وفي نفس الموعد يواجه الإنتاج الحربي ضيفه وادي دجلة ويذاع على قناة "تايم سبورت".

وفي الثامنة مساء يواجه المصري مضيفه أسوان ضمن منافسات نفس الجولة، ويذاع اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورتس".

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وتشهد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة فولام أمام أستون فيلا الذي يلعب له الثنائي الدولي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، وذلك في السادسة و45 دقيقة ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1 و2". بتعليق جواد بدة.

ويستضيف ليفربول نظيره أرسنال في التاسعة مساء في قمة الجولة، ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2". بتعليق رؤوف خليف.

مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية تشهد عدة مواجهات نارية، فاركو المتصدر يواجه ألعاب دمنهور الثالث، في الثالثة عصرا، وغزل المحلة الثاني يواجه أبو قير للأسمدة السادس في نفس الموعد.

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مواعيد مباريات الإثنين 28 سبتمبر.. المصري يواجه أسوان وليفربول ضد أرسنال وفيلا أمام فولام 30 دقيقة | الدوري المصري
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