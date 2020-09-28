رئيس المقاولون: أوافق على أي قرار يتخذه النحاس بشأن تدريب الأهلي

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 00:25

كتب : FilGoal

عماد النحاس

أعلن محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب عن موافقته على أي قرار سيتخذه عماد النحاس المدير الفني للفريق يخص تدريب الأهلي.

وقال محسن صلاح عبر قناة صدى البلد: "الأهلي لم يتحدث مع المقاولون بشأن وجود عماد النحاس في الجهاز الفني الجديد".

وأضاف "لا يليق بعماد النحاس تولي مهمة المدرب المؤقت في الأهلي وأشك أنه سيوافق على ذلك".

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وشدد "أي قرار يختاره عماد النحاس سأوافق عليه وأنا أدعمه بكل قوة".

وأتم تصريحاته "جلست مع عماد النحاس وأخبرته أن مهمة المدرب المؤقت لا تليق به وهو تفهم هذا الأمر وأقتنع به أيضا".

الأهلي عماد النحاس المقاولون
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