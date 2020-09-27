كوستا عن سواريز: أحدنا يسجل والآخر يعض.. لا أعرف كيف تركوه برشلونة

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 20:53

كتب : FilGoal

سواريز - أتليتكو مدريد

تحدث دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد عن لويس سواريز الوافد الجديد على الفريق، متعجبا من قرار برشلونة بالاستغناء عن اللاعب.

سواريز كتب مشاركته الأولى مع أتليتكو مدريد أمام غرناطة ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة في 20 دقيقة فقط. (طالع التفاصيل)

وقال كوستا: "أحب لويس سواريز، لاعب جيد حقا".

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وأضاف مازحا في تصريحاته عقب المباراة "أحدنا يسجل والآخر يعض".

وتابع "في الحقيقة لا أعرف كيف قرر برشلونة ترك سواريز يرحل، ولكن في النهاية هذا الأمر يعود لهم".

وأكمل حديثه قائلا: "سواريز يمتلك روح المحاربة لحصد الألقاب، وأتمنى أن ننقل ذلك لجماهيرنا".

أتليتكو مدريد اكتسح غرناطة بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

لويس سواريز المنضم حديثا لـ أتليتكو جلس على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 70 ويصنع هدفا لـ ماركوس يورنتي، ويسجل بنفسه هدفين في شباك غرناطة.

وأصبح سواريز هو أول لاعب يسجل ويصنع في ظهوره الأول مع أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، في القرن الـ 21.

سداسية أتليتكو بدأها دييجو كوستا في الدقيقة التاسعة بعد ضربة رأس من داخل منطقة الجزاء.

وحقق أتليتكو أول 3 نقاط في مشواره من أول ظهور له في الدوري، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثاني.

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