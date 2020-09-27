القُبلة الأولى في اكتساح أتليتكو لـ غرناطة.. 20 دقيقة تكفي سواريز لدخول التاريخ

لم يحتج لويس سواريز أكثر من 20 دقيقة فقط ليسجل ويصنع في ظهوره الأول بقميص أتليتكو مدريد، وذلك أمام غرناطة في الدوري الإسباني.

أتليتكو مدريد اكتسح غرناطة بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

لويس سواريز المنضم حديثا لـ أتليتكو جلس على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 70 ويصنع هدفا لـ ماركوس يورنتي، ويسجل بنفسه هدفين في شباك غرناطة.

وأصبح سواريز هو أول لاعب يسجل ويصنع في ظهوره الأول مع أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، في القرن الـ 21.

سداسية أتليتكو بدأها دييجو كوستا في الدقيقة التاسعة بعد ضربة رأس من داخل منطقة الجزاء.

الشوط الأول انتهى بهدف مقابل لا شيء لأتليتكو، ولكن الشوط الثاني اختلف تماما لتسيطر كتيبة دييجو سيميوني بالطول وبالعرض وتسجل 5 مرات.

مع انطلاق الشوط الثاني، استغل أنخيل كوريا تمريرة رائعة من جواو فيليكس ليهز الشباك.

وبعدما صنع، سجل بنفسه. فيليكس هز شباك غرناطة في الدقيقة 65 بعد مهارة رائعة داخل منطقة الجزاء.

شارك الثنائي سواريز ويورنتي، ليسجل الأخير في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من لويس.

وفي الدقيقة 84 ارتقى سواريز لعرضية يورنتي، ليضع رأسية قوية ومتقنة في الشباك ويكتب هدفه الأول بقميص أتليتكو مدريد.

هدف غرناطة الوحيد جاء في الدقيقة 86 عن طريق خورخي مولينا، قبل أن يرد سواريز بهدف سادس بعد تسديدة على مرتين هزت الشباك.

وحقق أتليتكو أول 3 نقاط في مشواره من أول ظهور له في الدوري، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثاني.

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