في الجول يكشف سبب موافقة الأهلي على تأجيل إفريقيا رغم البند الجدلي بعقد فايلر

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 19:11

كتب : أحمد الخولي

فايلر - الأهلي - طنطا

لماذا اتخذ الأهلي موقف المؤيد من فكرة تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا طالما يتواجد بند في عقد ريني فايلر مدرب الفريق لأحقيته بفسخ التعاقد بداية من شهر أكتوبر؟

FilGoal.com كشف عن سبب موافقة الأهلي على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أثناء مفاوضات الأهلي مع ريني فايلر للتجديد، وضع الأهلي بعض البنود كامتيازات لإقناعه بالموافقة على الاستمرار. كان منها بند أحقية المدرب السويسري في فسخ التعاقد بشرط جزائي بداية من شهر أكتوبر.

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البند السابق تم وضعه على أساس إن الموسم سينتهي بنهاية شهر سبتمبر الجاري، سواء محليا أو قاريا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سبب اتخاذ الأهلي موقف المؤيد من تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا جاء لسببين. الأول لأنهم شعروا بأن التأجيل بات أمر واقع بالفعل.

والسبب الثاني كان وقوفا من الأهلي بجانب اتحاد الكرة الذي سبق وطلب تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتمكن من إنهاء الدوري المصري في وقت مبكر بسبب تلاحم المباريات.

الأهلي يواجه الوداد البيضاوي يوم 17 أكتوبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

العديد من الأخبار تشير لاحتمالية رحيل ريني فايلر عن تدريب الأهلي خلال الأيام المقبلة. الأهلي كشف بأن القرار الرسمي حيال المدرب سيكون يوم 1 أكتوبر المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة يوم 1 أكتوبر في دور الـ16 لكأس مصر.

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