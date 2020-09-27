سفير مصر يكشف لـ في الجول موعد وطريقة وصول الأهلي والزمالك إلى المغرب

كشف أشرف إبراهيم سفير مصر في دولة المغرب عن موعد وطريقة سفر بعثتي الأهلي والزمالك إلى المغرب.

وقال أشرف إبراهيم في تصريحات لـFilGoal.com: "الأهلي والزمالك يصلان المغرب بطائرة خاصة نظرا لعدم وجود طيران منتظم".

وواصل "مسئولو الزمالك كانوا على اتصال أمس السبت معي، وأبلغوني بأن الفريق سيأتي بطائرة خاصة يوم 13 أكتوبر".

السفير المصري تابع "مسئولو الزمالك تحدثوا أيضا عن فندق الإقامة، ورشحنا فندقين لهما، يفاضلون بينهما، على أن يتم إبلاغنا بعد اختيار الفندق الذي وقع عليه الاختيار".

وأتم "مسئولو الأهلي لم يتواصلون معنا حتى هذه اللحظة. كل فريق له أولوياته في ترتيابته".

الأهلي والزمالك يلاقيان الوداد والرجاء المغربيين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستكون مباراتي الذهاب للفريقين في المغرب يومي 17 و18 أكتوبر المقبل.

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