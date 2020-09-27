انتهت - سيتي (2)-(5) ليستر.. نتيجة تاريخية للثعالب
الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 17:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة فوز ليستر سيتي بخماسية دون رد
ق 87: جوووووووووول الخامس لليستر سيتي
ق 84: جووووول ناثان أكي يقلص الفارق لمانشستر سيتي
ق 58: ركلة جزاء أخرى لليستر سيتي بعد عرقلة فاردي من قبل جارسيا
ق 54: جووول فاردي يسجل الهدف الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 36: ركلة جزاء لليستر سيتي بعد عرقلة فاردي من قبل كايل ووكر
ق 4: جوووووووول محرز والأول
انطلاق المباراة