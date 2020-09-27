انتهت - سيتي (2)-(5) ليستر.. نتيجة تاريخية للثعالب

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 17:16

كتب : FilGoal

فاردي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة فوز ليستر سيتي بخماسية دون رد

ق 87: جوووووووووول الخامس لليستر سيتي

ق 84: جووووول ناثان أكي يقلص الفارق لمانشستر سيتي

ق 58: ركلة جزاء أخرى لليستر سيتي بعد عرقلة فاردي من قبل جارسيا

ق 54: جووول فاردي يسجل الهدف الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 36: ركلة جزاء لليستر سيتي بعد عرقلة فاردي من قبل كايل ووكر

ق 4: جوووووووول محرز والأول

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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