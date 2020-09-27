نيوكاسل يعاقب توتنام في الـ+97 ويجرده من نقطتين

فرض نيوكاسل يونايتد التعادل على مضيفه توتنام هوتسبير بهدف لكل طرف، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

لوكاس مورا تقدم لـ توتنام في الشوط الأول، لكن كالوم ويلسون تعادل لـ نيوكاسل في الوقت القاتل من ركلة جزاء.

ليرفع توتنام رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع مؤقتا، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 4 نقاط أيضا في المركز التاسع مؤقتا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها جوزيه مورينيو مدرب توتنام في الفوز على نيوكاسل في ملعبه بمنافسات الدوري الإنجليزي، إذ فاز سابقا في 8 من أصل 8 مواجهات داخلية أمام نيوكاسل.

لوكاس مورا تقدّم في النتيجة لـ توتنام بعد عرضية هاري كين في الدقيقة 25.

ليسجل لوكاس لأول مرة بعد أن غاب عن هز الشباك في 22 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي، إذ يرجع هدفه الأخير إلى ديسمبر الماضي.

فيما وصل كين إلى 5 تمريرات حاسمة هذا الموسم في 3 مباريات فقط، ليكون قريبا من تحطيم أفضل أرقامه بصناعة 7 أهداف موسم 2016\2017 طوال الموسم.

سون هيونج مين حاول مضاعفة النتيجة بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 31، لكنها ارتدت من القائم.

مصير مشابه واجه سون في تسديدة يسارية جديدة بالدقيقة 42، ارتدت من العارضة هذه المرة.

الشوط الأول كان بطله الأول كارل دارلو حارس مرمى نيوكاسل بامتياز، إذ تصدى لأكثر من فرصة خطيرة ومنع فريقه من الخروج خاسرا بنتيجة ثقيلة في الحصة الأولى.

في الشوط الثاني دفع ستيف بروس المدير الفني لـ نيوكاسل بمهاجمه طويل القامة أندي كارول.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، ارتقى كارول في كرة هوائية وضربها، لترتطم بذراع إيريك داير، ويعود الحكم لتقنية الفيديو ويكتشف المخالفة، ليحتسب ركلة جزاء قاتلة لـ نيوكاسل.

كالوم ويلسون انبرى للتسديد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، وسجّل بنجاح مجردا توتنام من نقطتين ثمينتين.

بعد نهاية المباراة، تحصّل هاري كين نجم توتنام على بطاقة حمراء بسبب اعتراضه على الحكم بيتر بانكس.

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