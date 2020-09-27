تشكيل مانشستر سيتي – سترلينج ومحرز وفودين يهاجمون ليستر

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 16:46

كتب : FilGoal

ولفرهامبتون - مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانششستر سيتي عن تشكيل الفريق لمواجهة ليستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الاعتماد على الثلاثي رحيم سترلينج، ورياض محرز، وفيل فودين في الهجوم، في ظل غياب سيرخيو أجويرو وجابرييل جيسوس للإصابة.

بينما يتواجد الإسباني فيران توريس على مقاعد البدلاء التي تمتلأ بالعناصر الشابة بسبب الغيابات العديدة في صفوف السيتزنز.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – إيريك جارسيا – ناثان أكي – بنجامين ميندي

الوسط: رودري – فيرناندينيو – كيفن دي بروين

الهجوم: رياض محرز – رحيم سترلينج – فيل فودين

دكة البدلاء: زاك ستيفن – أوليكساندر زينتشنكو – أيمريك لابورت – فيران توريس – ليام ديلاب – تومي دويل – كول بالمر

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