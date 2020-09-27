تقرير إيطالي: سباليتي قريب من خلافة فايلر في الأهلي

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 16:18

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي

فجر تقرير إيطالي مفاجأة كبرى، حيث قال إن لوتشيانو سباليتي قريب من خلافة ريني فايلر في تدريب الأهلي.

وقال موقع inews24 الإيطالي: "بعد عام دون عمل، يبدو أن سباليتي جاهز للعودة بتجربة جديدة ووجهة مفاجئة".

وأردف "طبقا لمعلوماتنا، فإن سباليتي قريب من الأهلي، بعد أن قرر مدربه ريني فايلر الرحيل".

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وأكمل "الفريق المصري تحدث مع أكثر من مدرب، والطرفان متقاربان ولا يوجد خلافات. يبدو أن سباليتي جاهز لتجربة خارج أوروبا".

وشدد "تبدو تلك تجربة جديدة لسباليتي الذي لم يترك إيطاليا سوى لتدريب زينيت في روسيا من قبل".

وأتم التقرير بأن سباليتي له شعبية في مصر لسابق تدريبه محمد صلاح في روما، وتسجيله 19 هدفا تحت قيادته قبل الانتقال إلى ليفربول.

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علم FilGoal.com أن الأهلي صار يتجه الآن لتعيين مدير فني أجنبي مباشرة بعد رحيل السويسري، وبدأ بالفعل في مناقشة عدد من السير الذاتية.

وتتجه إدارة الأحمر لاختيار مدرب شاب ولديه طموح لتحقيق نفسه على الساحة الإفريقية مثلما كان ذلك الاتجاه موجودا عند اختيار فايلر، ولكن الأمر قد يتغير في حال ظهور اسم ذو خبرة ومخضرم.

ومن المؤكد، حال تبني اتجاه تعيين مدرب أجنبي خلال الأيام التالية لرحيل فايلر المنتظر، أن يتواجد في الجهاز الفني الجديد مدرب مصري ليكون حلقة وصل مع الإدارة ويساعد في التعارف السريع في ظل ضيق الوقت قبل مواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي في وقت سابق، عن تفاوضه مع سباليتي قبل تعيين فايلر. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 61 عاما سبق له تدريب روما وإنتر ميلان ضمن عديد الأندية الإيطالية، وتوج بلقب كأس إيطاليا مرتين والدوري الروسي مرتين ضمن 8 بطولات حصل عليها في مسيرته.

مدرب الأهلي لوتشيانو سباليتي ريني فايلر
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