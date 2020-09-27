مدرب بنفيكا: روبن دياش لعب مباراته الأخيرة معنا

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

روبن دياش

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لـ بنفيكا، عن قرب انتقال لاعبه روبن دياش إلى صفوف مانشستر سيتي.

دياش سجّل في انتصار بنفكيا على موريرنسي بثنائية مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري البرتغالي.

وصرّح جيسوس بعد اللقاء: "أنا واثق أن دياش لعب مباراته الأخيرة معنا، لكن أحيانا تتغير الأمور في الثانية الأخيرة بكرة القدم. رغم ذلك، لا أظن أن شيئا سيتغير في وضعنا هذا".

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وأضاف: "إنه لاعب نأسف لرحيله، لقد تخرج من أكاديمية النادي، إنه قائدنا ويلعب في المنتخب الوطني".

وبرر: "نضطر لتركه يرحل بسبب خروجنا من دوري أبطال أوروبا وبالتالي احتياجنا إلى القيم ببعض الموازنات الاقتصادية، إنه لاعب رائع ولديه قيمة عالية في سوق الانتقالات، كما أنه قادر على التطور".

وواصل: "أوتامندي يمكن أن يدخل في الصفقة، لقد أظهر قدراته من قبل مع بورتو ويلعب لمنتخب الأرجنتين وكان أساسيا أغلب السنوات مع مانشستر سيتي، ولذا هو لاعب نرغب فيه بالطبع".

وأتم: "اللاعب الذي سينضم إلينا عليه أن يفهم أن أفكاري مختلفة تماما عن أفكار مانشستر سيتي".

وكان فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" قد ذكر أن دياش بصدد الانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى تحوُل نيكولاس أوتامندي إلى صفوف بنفيكا.

وسيوقع دياش مع مانشستر سيتي حتى موسم 2025، بينما سيمتد عقد أوتاميندي مع بنفيكا إلى 2023.

ويصل دياش إلى مانشستر خلال الساعات القليلة المقبلة للخضوع للكشف الطبي قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

دياش البالغ من العمر 23 عاما يشارك في مركز قلب الدفاع وأصبح قائد بنفيكا في الموسم الجاري بعد المستوى المميز الذي قدمه في السنوات الماضية.

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روبن دياش بنفيكا مانشستر سيتي
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