سكاي إيطاليا: تمت - روبن دياش من بنفيكا إلى مانشستر سيتي

أتم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الاتفاق مع بنفيكا البرتغالي من أجل التعاقد مع روبن دياش مدافع الفريق.

وسيصبح دياش ثالث صفقات مانشستر سيتي هذا الموسم بعد التعاقد مع كل من ناثان أكي وفيران توريس.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة أخبار سكاي سبورتس الإيطالية أن مانشستر سيتي اتفق مع بنفيكا على التعاقد معه مدافعه روبن دياش.

وسيحصل بنفيكا على 55 مليون يورو مقابل بيع دياش إلى مانشستر سيتي، بالإضافة إلى المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي.

بينما تم تحديد سعر أوتاميندي مقابل 15 مليون يورو.

وسيوقع دياش مع مانشستر سيتي حتى موسم 2025، بينما سيمتد عقد أوتاميندي مع بنفيكا إلى 2023.

ويصل دياش إلى مانشستر خلال الساعات القليلة المقبلة للخضوع للكشف الطبي قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

دياش البالغ من العمر 23 عاما يشارك في مركز قلب الدفاع وأصبح قائد بنفيكا في الموسم الجاري بعد المستوى المميز الذي قدمه في السنوات الماضية.