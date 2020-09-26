بمشاركة وهدف ومن روبن دياش.. بنفيكا يهزم موريرينسي بثنائية ويعتلي الصدارة

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 22:32

كتب : أحمد العريان

روبن دياش يحتفل بهدف بنفيكا الأول في موريرينسي

اعتلى بنفيكا صدارة ترتيب الدوري البرتغالي بعد الفوز على موريرينسي بثنائية في الدوري.

وفاز بنفيكا على موريرينسي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "دا لوش"، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري البرتغالي.

سجل روبن دياش وهاريس سيفيروفيتش هدفا بنفيكا على مدار الشوطين.

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بنفيكا تقدم في الدقيقة الـ20 من ركنية نفذها إيفرتون، وقابلها روبن دياش برأسية في المرمى مسجلا الأول.

إيفرتون كاد يسجل الثاني بنفسه في الدقيقة الـ35 بعد بينية رائعة من لوكا فالدشميت، لكن البرازيلي سدد في جسد الحارس.

جارديل أيضا أرسل رأسية رائعة في الدقيقة الـ36 تصدى لها الحارس ببراعة.

وسجل داروين نونيز الهدف الثاني في الوقت الضائع لكن من تسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

في شوط المباراة الثاني، انفرد داروين نونيز مجددا في الدقيقة الـ58 ثم مرر الكرة إلى فالدشميت الذي سدد في المرمى الخالي لكن المدافع أنقذها وحولها إلى ركنية.

وأضاف البديل هاريس سيفيروفيتش هدفا ثانيا في الدقيقة الـ79 بعد عرضية أرضية رائعة من داروين نونيز، قابلها المهاجم السويسري في المرمى الخالي.

أندري ألميدا سدد كرة من داخل الست ياردات في الدقيقة الـ86 لكن ارتطمت بالقائم الأيمن، لينتهي اللقاء بفوز بنفيكا بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد بنفيكا للنقطة السادسة في صدارة ترتيب الدوري البرتغالي، فيما تجمد رصيد موريرينسي عند النقطة الثالثة في المركز الرابع.

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