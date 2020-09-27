تشكيل توتنام – استبعاد آلي مجددا.. وريجيلون بديل أمام نيوكاسل

استبعد جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير، لاعبه ديلي آلي من قائمة الفريق التي تواجه نيوكاسل يونايتد.

توتنام يستقبل نيوكاسل على ملعبه في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويبتعد آلي عن تشكيل المباراة تماما كما حدث في الجولة الماضية أمام ساوثامبتون.

فيما يواصل مورينيو التعويل على سون هيونج مين وهاري كين في خط الهجوم إلى جوار البرازيلي لوكاس مورا.

ويشارك الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو على حساب الفرنسي تانجوي ندومبيلي.

فيما يظهر الوافد الإسباني الجديد سيرخيو ريجيلون على مقاعد البدلاء، بعد استقدامه من ريال مدريد.

تشكيل توتنام هوتسبير:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: مات دوهيرتي – إيريك داير – دافينسون سانشيز – بن ديفيز

الوسط: بيير إيميل هويبرج – هاري وينكس – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: لوكاس مورا – هاري كين – سون هيونج مين

دكة البدلاء: جو هارت – سيرخيو ريجيلون – توبي ألديرفيرلد – موسى سيسوكو – تانجوي ندومبيلي – إيريك لاميلا – ستيفن بيرجفين

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