برونو: الفرق الكبرى يجب أن تكون هكذا

يعتقد برونو فرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد أن الفرق الكبرى مثل فريقه يجب أن تؤمن بحظوظها في المباريات حتى الأنفاس الأخيرة.

يونايتد فاز بسيناريو مثير في الدقيقة 100 بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت تصدى القائمين والعارضة لـ 5 كرات من برايتون. (طالع التفاصيل)

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة للغاية، نحن نعلم أن برايتون فريق جيد للغاية يتمتع بإمكانات جيدة".

وأضاف "ارتكبنا بعض الأخطاء لكن الفرق الكبرى يجب أن تكون على هذا النحو، نحن بحاجة إلى الإيمان بحظوظنا حتى نهاية المباريات".

في الشوط الأول، تسبب فيرنانديز في ركلة الجزاء التي حولها نيل موباي لهدف تقدم به برايتون، وقال برونو عن طارق لامبتي الذي تدخل معه في الكرة "لقد بدأ التداخل لكنه كان ذكيًا. كنت أحتاج إلى التوقف مبكرًا".

وعن النهاية الدرامية للقاء وثباته في تسديد ركلة الجزاء التي منحت فريقه النقاط الـ3، أوضح "أركز فقط فيما هو مطلوب مني وهو التسديد. أعرف أن الجميع يثق بي، وأعلم أن الجميع كان يتوقع مني التسجيل".

وأتم الدولي البرتغالي "كما قلت من قبل، ركلات الجزاء هي مفتاح الفوز في بعض المباريات".

مانشستر يونايتد تفوق بنتيجة 3-2 في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي وحقق فوزه الأول في الدوري بعد الخسارة من كريستال بالاس 3-1 في الجولة الماضية.

5 مرات تعاطفت فيها القائمين والعارضة مع دافيد دي خيا، من بينها 3 تسديدات للبلجيكي لياندرو تروسارد الذي لم تسكن أي تسديداته شباك الإسباني.

وأصبح البلجيكي أول لاعب يصيب القائمين والعارضة 3 مرات في مباراة واحدة منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2008 مع مانشستر يونايتد.

تقنية الفيديو كانت حاسمة أيضا في المباراة فألغت ركلة جزاء لـ برايتون ثم هدفا لـ مانشستر يونايتد، ثم احتسبت ركلة جزاء في الـ +98.