إنتر: توتنام فاوضنا من أجل شكرينيار.. لكنه باق
الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 11:07
كتب : FilGoal
أكد بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان أن ناديه كان ينوي بيع مدافعه ميلان شكرينيار لتوتنام الإنجليزي، لكنه تراجع عن موقفه ليبقى السلوفاكي مع الفريق.
ميلان شكرينيار
النادي : إنتر ميلان
وقال أوسيليو لـDAZN:"كانت هناك محادثات مع إدارة توتنام، لكننا نكرر أن شكرينيار باق. لا نخطط لفقدانه بعد رحيل (دييجو) جودين".
واستمر "(نجولو) كانتي لاعب مهم في تشيلسي، لا أعتقد أنه سيباع. لدينا 8 لاعبين مهمين في وسط الملعب، سنمضي قدما معهم".
وقالت تقارير إن إنتر يريد الفرنسي كانتي لكن تشيلسي رفض الاستغناء عن لاعب وسطه.
وضم إنتر 6 لاعبين جدد لصفوفه أبرزهم أشرف حكيمي وأرتورو فيدال وأليكساندر كولاروف وتخلى عن العديد من عناصره أبرزهم جودين الذي انتقل إلى كالياري.
وفاز إنتر على ضيفه فيورنتينا يوم السبت بنتيجة 4-3 في أول مباراة رسمية للفريق في الموسم الحالي.
ويستعد رجال المدرب أنطونيو كونتي لمواجهة مضيفه بينفينتو يوم الأربعاء.
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