إنتر: توتنام فاوضنا من أجل شكرينيار.. لكنه باق

أكد بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان أن ناديه كان ينوي بيع مدافعه ميلان شكرينيار لتوتنام الإنجليزي، لكنه تراجع عن موقفه ليبقى السلوفاكي مع الفريق.

ميلان شكرينيار النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وقال أوسيليو لـDAZN:"كانت هناك محادثات مع إدارة توتنام، لكننا نكرر أن شكرينيار باق. لا نخطط لفقدانه بعد رحيل (دييجو) جودين".

واستمر "(نجولو) كانتي لاعب مهم في تشيلسي، لا أعتقد أنه سيباع. لدينا 8 لاعبين مهمين في وسط الملعب، سنمضي قدما معهم".

وقالت تقارير إن إنتر يريد الفرنسي كانتي لكن تشيلسي رفض الاستغناء عن لاعب وسطه.

وضم إنتر 6 لاعبين جدد لصفوفه أبرزهم أشرف حكيمي وأرتورو فيدال وأليكساندر كولاروف وتخلى عن العديد من عناصره أبرزهم جودين الذي انتقل إلى كالياري.

وفاز إنتر على ضيفه فيورنتينا يوم السبت بنتيجة 4-3 في أول مباراة رسمية للفريق في الموسم الحالي.

ويستعد رجال المدرب أنطونيو كونتي لمواجهة مضيفه بينفينتو يوم الأربعاء.

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