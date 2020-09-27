إنتر: توتنام فاوضنا من أجل شكرينيار.. لكنه باق

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 11:07

كتب : FilGoal

شكرينيار

أكد بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان أن ناديه كان ينوي بيع مدافعه ميلان شكرينيار لتوتنام الإنجليزي، لكنه تراجع عن موقفه ليبقى السلوفاكي مع الفريق.

ميلان شكرينيار

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وقال أوسيليو لـDAZN:"كانت هناك محادثات مع إدارة توتنام، لكننا نكرر أن شكرينيار باق. لا نخطط لفقدانه بعد رحيل (دييجو) جودين".

واستمر "(نجولو) كانتي لاعب مهم في تشيلسي، لا أعتقد أنه سيباع. لدينا 8 لاعبين مهمين في وسط الملعب، سنمضي قدما معهم".

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وقالت تقارير إن إنتر يريد الفرنسي كانتي لكن تشيلسي رفض الاستغناء عن لاعب وسطه.

وضم إنتر 6 لاعبين جدد لصفوفه أبرزهم أشرف حكيمي وأرتورو فيدال وأليكساندر كولاروف وتخلى عن العديد من عناصره أبرزهم جودين الذي انتقل إلى كالياري.

وفاز إنتر على ضيفه فيورنتينا يوم السبت بنتيجة 4-3 في أول مباراة رسمية للفريق في الموسم الحالي.

ويستعد رجال المدرب أنطونيو كونتي لمواجهة مضيفه بينفينتو يوم الأربعاء.

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