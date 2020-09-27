حارس بيتيس: تقنية الفيديو تقف دائما مع الفرق الكبيرة

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 10:50

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - بيتيس

انتقد جويل روبليس حارس مرمى ريال بيتيس، قرارات تقنية الفيديو في مباراة فريقه أمام ريال مدريد.

بيتيس سقط بصعوبة على ملعبه بينيتو فياماريان، بهدفين مقابل ثلاثة أمام ريال مدريد مساء السبت، بالجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وقال جويل بعد المباراة: "سنحت لنا عدة فرص في الشوط الأول، والشوط الثاني كان صعبا علينا للغاية".

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وأضاف حارس بيتيس: "ريال مدريد يمتلك لاعبين مميزين قادرين على استغلال الفرص لو سنحت إليهم".

وواصل: "بالنسبة لـ تقنية الفيديو، فدائما عندما يكون هناك شك، دائما ما يصب القرار في مصلحة الفريق الكبير، هذا هو الحال دائما".

وأتم: "لقد ظللنا في المباراة طوال الوقت حتى مع لعبنا بعشرة لاعبين، علينا الآن المواصلة على هذا المنوال، أنا فخور بالحدة التي لعب بها زملائي".

وكانت تقنية الفيديو قد تدخلت في لقطتين حاسمتين لصالح ريال مدريد، الأولى بطرد إيميرسون ظهير أيمن بيتيس، والثانية باحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة سجّل منها سيرخيو راموس هدف الانتصار لحامل اللقب.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مؤقتا مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيده، ويتجمد رصيد بيتيس عند 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثاني.

الفوز هو الأول لـ ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد تعادله أمام ريال سوسيداد دون أهداف في الجولة الماضية.

بينما اهتزت شباك ريال بيتيس لأول مرة، وعرف طعم الهزيمة الأولى، بعد فوزه بشباك نظيفة في أول جولتين.

ريال مدريد فك عقدة بيتيس الذي لم يستطع الفوز عليه في آخر 3 مواجهات بينهما.

بل إن آخر هزيمة محلية لـ ريال مدريد كانت على يد بيتيس نفسه في 8 مارس الماضي قبل التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا مباشرةً.

الفوز ثمين لأن بيتيس هو أكثر فريق تغلب على ريال مدريد في وجود زيدان، إذ تفوق على الميرنجي في 3 مناسبات.

كما وصل ريال مدريد إلى 100 انتصار في الدوري الإسباني تحت قيادة زيدان من أصل 147 مباراة.

وعجز مانويل بيليجريني مدرب بيتيس عن الفوز على فريقه الأسبق الذي قهره في 3 مباريات من أصل 20 صداما بينها.

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