تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك

وجّه جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك، رسالة تحدٍ كبيرة فور وصوله إلى مطار القاهرة.

باتشيكو وصل إلى مصر رفقة اثنين من مساعديه، استعدادا لقيادة الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال باتشيكو لـFilGoal.com عقب وصوله: "أعشق جمهور الزمالك".

وأضاف: "حضرت إلى مصر للفوز بإفريقيا".

وكان الزمالك قد تعاقد مع باتشيكو خلفا لـ باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع القلعة البيضاء وانتقل لتدريب التعاون السعودي.

ووصل باتشيكو مصر رفقة الثنائي: أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال الذي عمل في السابق مع جوزوالو فيريرا.

ومن المُنتظر أن يصل خاديم فاي مدرب حراس المرمى في وقتٍ لاحق.

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