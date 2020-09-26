رضا عبد العال: كهربا اعتذر وأقدّر وضعه لأني عشته من قبل.. راض تماما عن أداء طنطا

كشف رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا سر اللقطة التي جمعته مع محمود عبد المنعم "كهربا" أثناء لقاء الأهلي مع فريقه.

الأهلي انتصر على طنطا بهدف عمرو السولية في الجولة الـ 30 من الدوري المصري.

كهربا سجل هدفا أُلغى بسبب لمسة يد، ليظهر بعدها وهو يُقبّل رأس رضا عبد العال.

وعن تلك اللقطة، قال رضا عبد العال: " كانت نرفزة ملعب. كنت أتحدث بشكل طبيعي ولكن كهربا لم يقبل الكلام".

وأضاف في تصريحاته مع أون تايم سبورتس "بعدها جاء واعتذر لي وقبّل رأسي، وانتهى الأمر".

وشدد " لا نريد إعطاء الأمر أكبر من حجمه. كهربا اعتذر والأمر انتهى".

وعبر أون تايم سبورتس 2 قال في نفس السياق:

"أقدّر الوضع الذي يعيشه كهربا لأن تواجدت في نفس الوضع بعد انتقاله من الزمالك إلى الأهلي".

محمود كهربا يُقبل رأس رضا عبد العال بين شوطي المباراة 🔴⚽️#السبت_الكروي pic.twitter.com/781aLBzYQh — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 26, 2020

وعن اللقاء، تحدث رضا عبد العال قائلا:" أشكر اللاعبين جدا جدا على الأداء. نواجه البطل الأهلي والنتيجة كانت تعادل حتى الدقيقة 80. "كثر خير اللاعبين".

وأكمل حديثه قائلا: "لا نريد "النفخ" والحديث عما فعلناه، نحن نلعب على قدر الإمكانيات فقط. اللاعبون بدأوا في الوقوف بشكل صحيح داخل الملعب. راض تماما عن أداء فريقي أمام الأهلي، وكذلك الزمالك".

واستمر "اللاعبون محطمون نفسيا وكنت أتمنى بداية المهمة في وقت مبكر نوعا ما".

وعن التعامل مع اللاعبين، يرى عبد العال "تلك مدرسة جديدة اسمها رضا عبد العال".

وأوضح بلغته العامية "أقول للاعب "نكته علشان ينزل يلعب" ولا أقوله "أبوك مات؟". مش لازم أبقى "متنشن" علشان اللعيبه تركز".















































































خسارة طنطا أوقفت رصيد الفريق عند النقطة 18 في المركز الأخير لتقترب ليلة وداعه للدوري الممتاز، فالفريق الذي يدربه رضا عبد العال يحتاج الآن للانتصار في كل مبارياته المتبقية مع انتظار تعثر المصري (30 نقطة) وحرس الحدود (30 نقطة).

أقصى عدد من النقاط يقدر فريق طنطا على الوصول له هو 30 نقطة، وهو ما يمتلكه الثنائي المصري وحرس الحدود صاحب المركز الـ 14 والـ 15.

فوز أو تعادل المصري أمام أسوان، وكذلك حرس الحدود أمام سموحة في الجولة الحالية من الدوري، يكتب وبشكل رسمي وداع طنطا للدوري الممتاز.

بينما الانتصار زاد غلة بطل الدوري في حصد النقاط، ليصل للنقطة 79.