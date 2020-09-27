بيليجريني: لا أستطيع مواجهة الطرد وركلات الجزاء وتقنية الفيديو وريال مدريد معا

يرى مانويل بيليجريني المدير الفني لـ ريال بيتيس، أن القرارات التحكيمية تسببت في هزيمته أمام ريال مدريد.

بيتيس سقط بصعوبة على ملعبه بينيتو فياماريان، بهدفين مقابل ثلاثة أمام ريال مدريد مساء السبت، بالجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وصرّح بيليجريني بعد المباراة: "أعتقد أننا تفوقنا على ريال مدريد طوال الشوط الأول، نحن على الطريق الصحيح، لاحقا كانت المباراة متكافئة أكثر، ثم جاء الطرد وركلة الجزاء وبالتالي لا يمكننا تقييم الوضع معهما. كان كثيرا علينا أن نتعامل مع تقنية الفيديو وركلة الجزاء والطرد...".

وأضاف: "أخبروني أن مايورال كان متسللا قبل لقطة ركلة الجزاء، وقد مر وقت طويل قبل احتساب المخالفة. إنها قرارات حاسمة ولا أدري إن كانت صحيحة أم لا. مواجهة ريال مدريد، والطرد، وركلات الجزاء، وتقنية الفيديو، هو أمر معقد علينا للغاية".

وواصل: "اللعب أمام كل هذا أمر صعب علينا، الحكم عليه التدخُل وإرساء العدالة، ويبدو أن ريال مدريد هو الذي كان في حاجة إلى تعديل كل القرارات".

وأتم: "تعجبني تقنية الفيديو، لكن أحيانا تعمل ضدك كما حدث اليوم، سأركز على أداء الفريق عندما كنا مكتملي العدد".

وكانت تقنية الفيديو قد تدخلت في لقطتين حاسمتين لصالح ريال مدريد، الأولى بطرد إيميرسون ظهير أيمن بيتيس، والثانية باحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة سجّل منها سيرخيو راموس هدف الانتصار لحامل اللقب.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مؤقتا مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيده، ويتجمد رصيد بيتيس عند 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثاني.

الفوز هو الأول لـ ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد تعادله أمام ريال سوسيداد دون أهداف في الجولة الماضية.

بينما اهتزت شباك ريال بيتيس لأول مرة، وعرف طعم الهزيمة الأولى، بعد فوزه بشباك نظيفة في أول جولتين.

ريال مدريد فك عقدة بيتيس الذي لم يستطع الفوز عليه في آخر 3 مواجهات بينهما.

بل إن آخر هزيمة محلية لـ ريال مدريد كانت على يد بيتيس نفسه في 8 مارس الماضي قبل التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا مباشرةً.

الفوز ثمين لأن بيتيس هو أكثر فريق تغلب على ريال مدريد في وجود زيدان، إذ تفوق على الميرنجي في 3 مناسبات.

كما وصل ريال مدريد إلى 100 انتصار في الدوري الإسباني تحت قيادة زيدان من أصل 147 مباراة.

وعجز مانويل بيليجريني مدرب بيتيس عن الفوز على فريقه الأسبق الذي قهره في 3 مباريات من أصل 20 صداما بينها.

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