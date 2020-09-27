تيليجراف الهولندية: ديست يسافر إسبانيا الإثنين للانضمام إلى برشلونة

بات برشلونة على وشك ضم سيرجينيو ديست لاعب أياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة "تيليجراف" الهولندية ذكرت أن برشلونة توصّل لاتفاق مع نظيره أياكس في وقتٍ متأخر من مساء السبت.

وتُقدَر قيمة الصفقة بعشرين مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تتوقف على أداء اللاعب مع برشلونة.

ديست سيسافر إسبانيا بالفعل غدا الإثنين، لإتمام انتقاله إلى النادي الكتالوني.

BREAKING: #Ajax en #FCBarcelona akkoord over transfersom Sergiño #Dest. Rechtsback vliegt maandag naar Spanje. BREAKING: #Ajax and #FCBarcelona have an agreement on transfer fee Sergiño #Dest. Right back flies to Spain on Monday.https://t.co/YmSywDv82t — Mike Verweij (@MikeVerweij) September 26, 2020

أبناء أكدها فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" الذي كشف عن إخبار ديست لزملائه في أياكس أنه سينضم إلى برشلونة.

رومانو أفاد أن الصفقة تتراوح ما بين 22 إلى 23 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات، وأن الإعلان الرسمي سيكون مطلع الأسبوع الجديد.

Sergino Dest will be officially a new Barcelona player at the start of next week, here we go confirmed! Barça and Ajax will sign contract and paperworks on next 24 hours. €22/23m with add ons. Dest will sign until June 2025 as new Barça player. 🔵🔴 #FCB #Barcelona #Dest https://t.co/GGie7YfiGV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2020

ليكون برشلونة قد تفوّق على نظيره بايرن ميونيخ الذي نافسه على الصفقة خلال الفترة الماضية، وكان قريبا من الظفر باللاعب.

وكان ديست قد دخل بديلا في الدقائق الست الأخيرة من انتصار أياكس على فيتيسه في الدوري الهولندي مساء السبت، وهي مباراة من المُنتظَر أن تكون الأخيرة له بقميص أياكس.

وبحث برشلونة عن التعاقد مع ظهير أيمن منذ عدة أسابيع، لتعويض رحيل نيلسون سيميدو إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

ديست (19 عاما) ظهير أيمن أمريكي مولود في هولندا، لكنه اختار تمثيل الولايات المتحدة.

ويعتبر ديست من ناشئي أياكس أمستردام، وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي، وخاض مع فريق العاصمة الهولندية 37 مباراة، سجّل خلالها هدفين وصنع 6 أهداف.

ويمتلك ديست 3 مباريات دولية مع منتخب الولايات المتحدة، وحصد جائزة أفضل موهبة أمريكية شابة عن عام 2019.

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