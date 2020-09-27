تيليجراف الهولندية: ديست يسافر إسبانيا الإثنين للانضمام إلى برشلونة

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 10:12

كتب : FilGoal

سيرجينيو ديست - أياكس

بات برشلونة على وشك ضم سيرجينيو ديست لاعب أياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة "تيليجراف" الهولندية ذكرت أن برشلونة توصّل لاتفاق مع نظيره أياكس في وقتٍ متأخر من مساء السبت.

وتُقدَر قيمة الصفقة بعشرين مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تتوقف على أداء اللاعب مع برشلونة.

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ديست سيسافر إسبانيا بالفعل غدا الإثنين، لإتمام انتقاله إلى النادي الكتالوني.

أبناء أكدها فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" الذي كشف عن إخبار ديست لزملائه في أياكس أنه سينضم إلى برشلونة.

رومانو أفاد أن الصفقة تتراوح ما بين 22 إلى 23 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات، وأن الإعلان الرسمي سيكون مطلع الأسبوع الجديد.

ليكون برشلونة قد تفوّق على نظيره بايرن ميونيخ الذي نافسه على الصفقة خلال الفترة الماضية، وكان قريبا من الظفر باللاعب.

وكان ديست قد دخل بديلا في الدقائق الست الأخيرة من انتصار أياكس على فيتيسه في الدوري الهولندي مساء السبت، وهي مباراة من المُنتظَر أن تكون الأخيرة له بقميص أياكس.

وبحث برشلونة عن التعاقد مع ظهير أيمن منذ عدة أسابيع، لتعويض رحيل نيلسون سيميدو إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

ديست (19 عاما) ظهير أيمن أمريكي مولود في هولندا، لكنه اختار تمثيل الولايات المتحدة.

ويعتبر ديست من ناشئي أياكس أمستردام، وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي، وخاض مع فريق العاصمة الهولندية 37 مباراة، سجّل خلالها هدفين وصنع 6 أهداف.

ويمتلك ديست 3 مباريات دولية مع منتخب الولايات المتحدة، وحصد جائزة أفضل موهبة أمريكية شابة عن عام 2019.

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