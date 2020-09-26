مؤتمر فايلر: العروض لا تؤثر على تركيزي مع الأهلي

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 22:28

كتب : FilGoal

فايلر - الأهلي - طنطا

شدد ريني فايلر المدير الفني للأهلي على أن تركيزه في الوقت الحالي ينصب فقط على عمله مع الفريق الأحمر.

وفاز الأهلي على طنطا في الجولة الـ30 من الدوري المصري بهدف دون رد. (طالع التفاصيل)

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "شاهدت مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي ولكن لن أقول رأيي فيها وسوف أناقشه مع الجهاز الفني لأن هذا جزءا من طبيعة عملي".

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وأضاف "سيطرنا على المباراة بشكل جيد وأهدرنا 5 فرص مؤكدة وسجلنا هدفا لم يحتسب".

وتابع "بالتأكيد دوافع اللاعبين ليست كما كنا ننافس على اللقب ولكن الفوز بمثل هذه المباريات السهلة يزيد من دوافع الفريق في بطولة إفريقيا".

وأكمل "أعمل مع الفريق على كل مباراة بشكل منفرد ومن المبكر الحديث عن مواجهة الوداد، وعندما يحين وقتها سوف نبدأ الاستعداد لها".

وأردف "لا أحب أن أقول على لاعب بعينه نجم الموسم رغم أن هناك الكثير من اللاعبين المميزين ولكن مستوى الفريق بشكل كامل هو الأهم".

وبسؤاله هل العروض المقدمة لك تؤثر على تركيزك مع الأهلي قال المدرب السويسري: "أتلقى عروضا وهذا أمر طبيعي ولكني أركز فقط مع الفريق على المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته عن إصابة رامي ربيعة قائلا: "لا نعرف مدى إصابة ربيعة ولكن أتمنى أن تكون خفيفة".

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