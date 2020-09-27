باتشيكو يصل القاهرة لقيادة الزمالك

وصل البرتغالي جايمي باتشكيو القاهرة استعدادا لتولي القيادة الفنية للزمالك.

وحضر باتشيكو إلى مصر لتولي القيادة الفنية للزمالك لولاية ثانية بعدما قاد الفريق الأبيض خلال موسم 2014-2015.

وأشار مراسل FilGoal.com إلى حضور باتشيكو إلى مصر برفقة أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذي سبق له العمل في الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا.

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن وصول باتشيكو إلى مصر مساء اليوم السبت، على أن يتواجد مع الزمالك غدا أمام الجونة. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن طارق يحيى سيستمر في قيادة الزمالك أمام الجونة رغم وصول الجهاز الفني الجديد، وذلك لضيق الوقت ولأنه من قاد آخر مرانين قبل اللقاء.

باتشيكو سيتواجد في المدرجات حسبما يخطط النادي، إلا إذا طلب باتشيكو التواجد على دكة البدلاء، ووقتها سيتواجد مع الجهاز الفني في الملعب، لكن قيادة المباراة ستكون لـ طارق يحيى.

كان الزمالك قد تعاقد مع جايمي باتشيكو لتدريب الفريق خلفا لـ باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي لتدريب فريق التعاون السعودي.