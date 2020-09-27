بيراميدز: الصفقة الوحيدة بيننا والأهلي كانت بانتقال أفشة إليهم

صرّح عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز، أن الصفقة الوحيدة التي تمت بشكل مباشر بين ناديه والأهلي كانت انتقال محمد مجدي أفشة إلى القلعة الحمراء.

وقال بسيوني عبر أون تايم سبورتس: "الصفقة الوحيدة التي تمت بين بيراميدز والأهلي، كانت بانتقال محمد مجدي أفشة من بيراميدز إلى الأهلي".

وأوضح: "انتقال أحمد فتحي وشريف إكرامي كانت انتقالا حرا بعد انتهاء عقديهما مع الأهلي".

وواصل: "يتم تصدير فكرة أن بيراميدز موجود لأخذ لاعبي الأهلي، بينما الصفقة الرسمية الوحيدة بيننا كانت بانتقال لاعب لدينا إليهم".

وسُئل بسيوني عن حقيقة وصول عرض من الأهلي لضم رجب بكار، وأجاب: "الأهلي لم يقدّم عرضا رسميا لأي لاعب حتى الآن".

وأتم: "ما حدث هو جس نبض بخصوص بعض اللاعبين".

عمرو بيسوني: الصفقة الوحيدة التي تمت بتفاوض الأهلي وبيراميدز كانت آفشة والأهلي لم يطلب ضم رجب بكار أو لاعب غيره #ONTime_Sports#جمهور_التالتة pic.twitter.com/jqI6qTKWzb — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 26, 2020

وكان تامر النحاس وكيل أعمال رجب بكار مدافع بيراميدز قد نفى ما تردد من أنباء حول قيام النادي الأهلي بضم اللاعب مجانا بعد استبعاده من التدريبات وتجميده ومنعه من المشاركة، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح النحاس قائلا: "لم يشرع النادي أو اللاعب في فسخ التعاقد كما أشيع، ولا يوجد اتفاق مع الأهلي على هذه الخطوة من الأساس".

وواصل "رجب بكار يشعر بالراحة والاستقرار مع بيراميدز ويريد البقاء أكثر من الرحيل، ومتقبل فكرة أن المشاركة حق أصيل للجهاز الفني، كما أنه عليه المنافسة مع أي زميل له موجود أو قادم بحكم أنه يلعب لنادي كبير يسعى لحصد البطولات التي يشارك بها محليا وإفريقيا، ومن الطبيعي تواجد أكثر من لاعب قوي في كل مركز".

وأكمل "اللاعب يتفهم ويتقبل عقوبة التدريب المنفرد وغير معترض عليه لكن كان يريد توضيح لماذا تم استبعاده فقط، كما أن هناك لقاء قريب مع هاني سعيد المدير الرياضي لمناقشة هذا الموضوع خاصة وأنه ليس هناك لائحة تنص على أن عدم حضور مباراة ومشاهدتها تستوجب عقوبة فنية وإدارية".

وتابع "بالرغم من أن هناك بند واضح وصريح في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم على حق اللاعب في فسخ التعاقد إن تم استبعاده من تدريبات الفريق الأول والتدريب مع الناشئين، إلا أن رجب بكار لم ولن يفكر في استخدام هذا البند في ظل العلاقة القوية والمحترمة التي تجمعه بنادي بيراميدز".

وأتم "لو أن هناك رغبة من الأهلي واللاعب في التفاوض لن يكون إلا من خلال موافقة ومعرفة نادي بيراميدز وستكون بشكل رسمي محترم".

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن الأهلي يخطط لضم المدافع صاحب الـ29 عاما بعد تجميده ومنعه من المشاركة خلال الفترة الماضية.

في نفس الوقت الذي تشدد لائحة اتحاد الكرة للاعبين على أنه لا يجوز للنادي منع اللاعب من التدريب مع فريقه المقيد به.

بكار انضم إلى بيراميدز قادما من سموحة في صيف 2018.

وشارك بكار خلال الموسم الجاري في 26 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.

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