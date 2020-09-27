هاني سعيد: أخبرت رجب بكار أنني سأساعده لو كانت رغبته الرحيل

علّق هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز، على وضع لاعبه رجب بكار.

وقال هاني سعيد عبر أون تايم سبورتس 2: "علاقتنا مميزة مع الأهلي، والعلاقة جيدة بين عمرو بسيوني (مدير تعاقدات بيراميدز) وأمير توفيق (مدير تعاقدات الأهلي)".

وعن التقارير التي أشارت إلى اهتمام الأهلي بضم رجب بكار، أجاب هاني سعيد: "في العموم، لا يصح أن يتواجد لاعب في نادٍ دون رغبته".

وكشف: "تحدثت مع رجب بكار وقلت له إني سأساعده لو كانت له رغبة".

وعن رحيل إيهاب جلال عن تدريب مصر للمقاصة، وارتباط اسمه بـ بيراميدز، أوضح هاني سعيد: "علاقتي مميزة بـ إيهاب جلال".

وأتم: "هو من أكبر مدربي مصر، لكن رحيله عن المقاصة تم لأمر بينه وبين المقاصة، ولا علاقة لـ بيراميدز بالأمر تماما".

هاني سعيد المدير الرياضي لبراميدز: شريف إكرامي إضافة كبيرة لينا وليس لنا علاقة بـ رينيه فايلر #ONTime_Sports#جمهور_التالتة pic.twitter.com/jMYLumHIMK — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 26, 2020

وكان تامر النحاس وكيل أعمال رجب بكار مدافع بيراميدز قد نفى ما تردد من أنباء حول قيام النادي الأهلي بضم اللاعب مجانا بعد استبعاده من التدريبات وتجميده ومنعه من المشاركة، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح النحاس قائلا: "لم يشرع النادي أو اللاعب في فسخ التعاقد كما أشيع، ولا يوجد اتفاق مع الأهلي على هذه الخطوة من الأساس".

وواصل "رجب بكار يشعر بالراحة والاستقرار مع بيراميدز ويريد البقاء أكثر من الرحيل، ومتقبل فكرة أن المشاركة حق أصيل للجهاز الفني، كما أنه عليه المنافسة مع أي زميل له موجود أو قادم بحكم أنه يلعب لنادي كبير يسعى لحصد البطولات التي يشارك بها محليا وإفريقيا، ومن الطبيعي تواجد أكثر من لاعب قوي في كل مركز".

وأكمل "اللاعب يتفهم ويتقبل عقوبة التدريب المنفرد وغير معترض عليه لكن كان يريد توضيح لماذا تم استبعاده فقط، كما أن هناك لقاء قريب مع هاني سعيد المدير الرياضي لمناقشة هذا الموضوع خاصة وأنه ليس هناك لائحة تنص على أن عدم حضور مباراة ومشاهدتها تستوجب عقوبة فنية وإدارية".

وتابع "بالرغم من أن هناك بند واضح وصريح في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم على حق اللاعب في فسخ التعاقد إن تم استبعاده من تدريبات الفريق الأول والتدريب مع الناشئين، إلا أن رجب بكار لم ولن يفكر في استخدام هذا البند في ظل العلاقة القوية والمحترمة التي تجمعه بنادي بيراميدز".

وأتم "لو أن هناك رغبة من الأهلي واللاعب في التفاوض لن يكون إلا من خلال موافقة ومعرفة نادي بيراميدز وستكون بشكل رسمي محترم".

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن الأهلي يخطط لضم المدافع صاحب الـ29 عاما بعد تجميده ومنعه من المشاركة خلال الفترة الماضية.

في نفس الوقت الذي تشدد لائحة اتحاد الكرة للاعبين على أنه لا يجوز للنادي منع اللاعب من التدريب مع فريقه المقيد به.

بكار انضم إلى بيراميدز قادما من سموحة في صيف 2018.

وشارك بكار خلال الموسم الجاري في 26 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.

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