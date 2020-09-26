يقصد الهلال؟ تصريح مثير للجدل من حارس أهلي جدة

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 19:51

كتب : FilGoal

محمد العويس

أطلق محمد العويس حارس مرمى الأهلي السعودي، تصريحا مثيرا للجدل بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الأهلي عبر منافسه شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الجزاء الترجيحية في العاصمة القطرية الدوحة، وواصل مغامرته الآسيوية.

وبعد المباراة سُئل العويس عن الأخطاء التي ارتكبها الأهلي في المباراة، فأجاب: "غيرنا خدتهم الطيارة ورجعوا النادي".

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وأضاف عبر قناة الكأس: "وصلنا دور الثمانية، نقول مبروك ونقفّل على الأخطاء ونصلحها".

وأتم: "إن شاء الله نفوز بالمباريات المقبلة كلها".

التصريح أثار استياء الكثير من المتابعين في المملكة العربية السعودية، إذ تم اعتباره إشارة إلى الغريم الهلال.

الاتحاد الآسيوي كان قد استبعد الهلال حامل اللقب من دوري أبطال آسيا قبل أيام قليلة، لفشله في الحضور بعدد كافٍ من اللاعبي لمباراته الأخيرة بدور المجموعات، بعد أن ضرب فيروس كورونا صفوفه وأصاب أغلب لاعبيه.

وغرّد وليد الفراج الإعلامي السعودي عبر حسابه في تويتر:

" كابتن محمد العويس.. افرح بتأهل فريقك وهذا حقك لكن ألا تستطيع الفرح دون هذا التصريح؟

شقيقكم الهلال خرج بظروف معروفة شيء منها تنظيمي وشيء منها صحي، هل تعتقد أن حامل لقب البطولة وممثل بلادنا الكبير يستحق منك هذا التعليق.

اعرف انك زلقت بالتصريح.

نصيحتي اعتذر لأجلك".

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