في الدرجة الثانية – تعادل "عائلي" بين الترسانة والزرقا.. وفوز أول لمدرب المريخ

انتهت مباريات الجولة 19 لمجموعتي الصعيد والقاهرة في دوري الدرجة الثانية المصري.

البداية مع الصعيد حيث فاز بني سويف على مضيفه الفيوم بهدفٍ دون رد سجله مصطفى الصفتي.

ليرفع بني سويف رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة، ويتجمّد رصيد الفيوم عند 18 نقطة في المركز العاشر.

فيما تعادل البنك الأهلي مع سوهاج بهدف لكل طرف، ليرفع البنك الأهلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، ويرفع سوهاج رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس.

وفاز الألومنيوم على مضيفه الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ليرفع الألومنيوم رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، ويتجمّد رصيد الإعلاميين عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وتعادل طهطا مع شبان قنا بهدف لكل طرف، ليرفع طهطا رصيده إلى 12 نقطة في المركز 12 –الأخير-، ويرفع شبان قنا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع.

وتعادل ديروط دون أهداف مع بترول أسيوط، ليرفع الأول رصيده إلى 12 نقطة في المركز 11، ويرفع الثاني رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس.

وأخيرا فاز المنيا على تليفونات بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليصل المنيا إلى 25 نقطة في المركز السابع، ويتجمد رصيد التليفونات عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وفي مجموعة القاهرة، تعادل منتخب السويس أمام سيراميكا كليوبترا دون أهداف.

ليصل سيراميكا إلى 36 نقطة في الصدارة، ويرفع منتخب السويس رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس.

فيما فاز الداخلية على النجوم في ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف واحد، ليرتفع رصيد الداخلية إلى 34 نقطة في الوصافة، بينما تجمّد رصيد النجوم عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة عائلية، تعادل الترسانة بهدف لهدف أمام الزرقا.

سجّل للترسانة عمر طارق سعيد نجل رئيس النادي، وسجّل للزرقا عبد الرحمن سمير موسى نجل رئيس النادي أيضا.

ليرفع الترسانة رصيده إلى 11 نقطة في المركز 11 –قبل الأخير-، ويرفع الزرقا رصيده إلى 10 نقاط في المركز 12 –الأخير-.

وتراجع بتروجت للمركز الثالث بعد تعادله مع كوكاكولا بهدفٍ لكل فريق، تقدّم جابر سالم لـ كوكاكولا، وتعادل محمود القط لـ بتروجت.

ليرفع بتروجت رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، ويرفع كوكاكولا رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

كما تعادل القناة مع النصر دون أهداف.

ليرفع القناة رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، يرفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع.

وأخيرا فاز المريخ بقيادة محمد عبد الرحمن لأول مرة في مباراته الأولى مع الفريق، على جمهورية شبين بهدف دون رد.

ليرفع المريخ رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع، ويتجمد رصيد جمهورية شبين عند 23 نقطة في المركز السابع.

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