ليكيب: ليون يحاول استعارة أومتيتي.. وبرشلونة قد يستغله لضم ديباي

يعمل نادي أوليمبيك ليون على استعادة لاعبه السابق صامويل أومتيتي المتواجد حاليا في برشلونة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن ليون يبحث استعارة أومتيتي قبل نهاية سوق الانتقالات يوم 5 أكتوبر المقبل.

وأفاد التقرير أن إدارة ليون بدأت التواصل بالفعل مع الدائرة المحيطة للاعب، لمعرفة إمكانية عودته لناديه القديم.

لكن ليكيب أشارت إلى صعوبات تواجه الصفقة، على رأسها الحالة البدنية لـ أومتيتي الذي يعاني من انزعاجات دورية في ركبته.

كما أن راتب أومتيتي المرتفع قد يشكل عائقا أمام انضمام المدافع الكاميروني الأصل إلى ليون.

في المقابل، قد يستغل برشلونة اهتمام نظيره ليون بـ أومتيتي، لمحاولة حسم صفقة ممفيس ديباي.

برشلونة مهتم بـ ديباي مهاجم ليون بناءً على طلب المدرب رونالد كومان، إلا أنه يواجه مشاكل اقتصادية تمنعه من إتمام الصفقة.

أومتيتي (26 عاما) انضم إلى ليون عام 2002 في عمر التاسعة، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2012.

وخاض أومتيتي 170 مباراة مع ليون حتى رحيله إلى برشلونة عام 2016، وفاز معه بكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.

مع برشلونة، بدأ أومتيتي بقوة وقدّم موسمين مميزين، لكن الإصابات طاردته في آخر عامين.

في الموسم الماضي، لم يخض أومتيتي سوى 18 مباراة مع برشلونة، بواقع 1316 دقيقة، مما كلّفه الابتعاد عن صفوف منتخب فرنسا.

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