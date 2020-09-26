ركلات الترجيح تنصر أهلي جدة على شباب الأهلي دبي وتصعد به لربع نهائي آسيا

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 18:37

كتب : FilGoal

أهلي جدة - شباب الأهلي دبي

تأهل الأهلي السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على شباب الأهلي دبي الإماراتي 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

الأوزبكي عزيز جانييف تقدّم للفريق الإماراتي في الدقيقة 28.

لكن السوري عمر السومة أدرك التعادل لأهلي جدة في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

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في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، كاد أهلي جدة أن يخطف بطاقة التأهل بتسديدة حسين المقهوي من داخل منطقة الجزاء، لكن ماجد ناصر تصدى ببراعة وأخذ المباراة إلى الركلات الترجيحية.

ركلات الحظ بدأت بتسجيل المخضرم حسين عبد الغني (43 عاما) للأهلي، فيما أهدر أحمد خليل أولى ركلات شباب الأهلي.

لاحقا سجّل لوكاس ليما، وعبد الرحمن غريب، ومعتز هوساوي للأهلي، فيما سجّل يوسف جابر، وعزيز جانييف، وسعيد أحمد لشباب الأهلي.

وعندما سنحت فرصة حسم التأهل للأهلي بواسطة عمر السومة في الركلة الخامسة، أهدر الهداف السوري بغرابة وسدد على العارضة.

لكن شباب الأهلي لم يستغل الأمل المتجدد، ليهدر عبد الله النقبي الركلة الأخيرة ويطيح بالكرة خارج الملعب، وينقل الأهلي السعودي إلى الدور المقبل.

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