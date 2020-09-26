أوجسبورج يصعق دورتموند ويحقق أكبر فوز في تاريخه على أسود الفيستفاليا

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 18:09

كتب : FilGoal

أوجسبورج - دورتموند

حقق أوجسبورج فوزا مفاجئا على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في ملعب دابليو دابليو كيه أرينا، بالجولة الثانية من الدوري الألماني.

فيليكس أودوكاي سجّل الهدف الأول في الدقيقة 40 بصناعة دانييل كاليجيوري.

قبل أن يضيف كاليجيوري الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 54.

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ليرفع أوجسبورج رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة، فيما تجمّد رصيد دورتموند عند 3 نقاط في المركز العاشر، وتلقى هزيمته الأولى مبكرا للغاية.

الفوز هو الثالث على الإطلاق في تاريخ مواجهات أوجسبورج مع نظيره دورتموند، وهو الأكبر تاريخيا.

وفي قمة الجولة، تعادل باير ليفركوزن أمام ضيفه لايبزج بهدف لكل طرف في باي أرينا.

إيميل فورسبرج تقدّم لـ لايبزج في الدقيقة 14، فيما أدرك كريم ديميرباي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 20.

ليرفع لايبزج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ويرفع ليفركوزن رصيده إلى نقطتين في المركز 11.

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