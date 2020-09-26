مدرب برايتون بعد السيناريو الجنوني أمام يونايتد: أحيانا تكون الحياة غير عادلة

لم يجد جراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتون وصفا أفضل من "الحياة غير عادلة" للحديث عن خسارة فريقه القاتلة أمام مانشستر يونايتد.

يونايتد فاز بسيناريو مثير في الدقيقة 100 بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت تصدى القائمين والعارضة لـ 5 كرات من برايتون. (طالع التفاصيل)

وقال جراهام بوتر: "المستوى الذي قدمناه كان مذهلا للغاية".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي سبورت عقب المباراة "فخور للغاية بلاعبي فريقي. أنه أمر مؤلم، أحيانا لا تكون الحياة عادلة وشعرت بذلك اليوم".

وتابع "كل التفاصيل الصغيرة كانت ضدنا اليوم، ولكننا قدمنا 90 دقيقة جيدة جدا. نحن نتطور كمجموعة وسنستفيد من العديد من الأمور الإيجابية من المباراة قدر المستطاع".

وأكمل حديثه قائلا: "لا أعلم كم مرة سددنا ولكننا سيطرنا على المباراة. كنا نستحق الخروج بشيء من تلك المباراة".

مانشستر يونايتد تفوق بنتيجة 3-2 في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي وحقق فوزه الأول في الدوري بعد الخسارة من كريستال بالاس 3-1 في الجولة الماضية.

5 مرات تعاطفت فيها القائمين والعارضة مع دي خيا، من بينها 3 تسديدات للبلجيكي لياندرو تروسارد الذي لم تسكن أي تسديداته شباك الإسباني.

وأصبح البلجيكي أول لاعب يصيب القائمين والعارضة 3 مرات في مباراة واحدة منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2008 مع مانشستر يونايتد.

تقنية الفيديو كانت حاسمة أيضا في المباراة فألغت ركلة جزاء لـ برايتون ثم هدفا لـ مانشستر يونايتد، ثم احتسبت ركلة جزاء في الـ +98.

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