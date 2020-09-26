مدرب برايتون بعد السيناريو الجنوني أمام يونايتد: أحيانا تكون الحياة غير عادلة

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 17:40

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد - برايتون - الدوري الإنجليزي

لم يجد جراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتون وصفا أفضل من "الحياة غير عادلة" للحديث عن خسارة فريقه القاتلة أمام مانشستر يونايتد.

يونايتد فاز بسيناريو مثير في الدقيقة 100 بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت تصدى القائمين والعارضة لـ 5 كرات من برايتون. (طالع التفاصيل)

وقال جراهام بوتر: "المستوى الذي قدمناه كان مذهلا للغاية".

أخبار متعلقة
ماذا بينك وبين القائمين والعارضة يا برايتون.. ركلة جزاء تكتب فوزا مثيرا لـ مانشستر يونايتد في الـ+90 فوز تاريخي.. برايتون يكتسح نيوكاسل في انتصاره الأول بالدوري ماركا: برشلونة رفض بيع فاتي لـ يونايتد مقابل 135 مليون إسترليني فان دي بيك: عانيت في بداية مشواري.. وسأقاتل من أجل كل شيء مع يونايتد

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي سبورت عقب المباراة "فخور للغاية بلاعبي فريقي. أنه أمر مؤلم، أحيانا لا تكون الحياة عادلة وشعرت بذلك اليوم".

وتابع "كل التفاصيل الصغيرة كانت ضدنا اليوم، ولكننا قدمنا 90 دقيقة جيدة جدا. نحن نتطور كمجموعة وسنستفيد من العديد من الأمور الإيجابية من المباراة قدر المستطاع".

وأكمل حديثه قائلا: "لا أعلم كم مرة سددنا ولكننا سيطرنا على المباراة. كنا نستحق الخروج بشيء من تلك المباراة".

مانشستر يونايتد تفوق بنتيجة 3-2 في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي وحقق فوزه الأول في الدوري بعد الخسارة من كريستال بالاس 3-1 في الجولة الماضية.

5 مرات تعاطفت فيها القائمين والعارضة مع دي خيا، من بينها 3 تسديدات للبلجيكي لياندرو تروسارد الذي لم تسكن أي تسديداته شباك الإسباني.

وأصبح البلجيكي أول لاعب يصيب القائمين والعارضة 3 مرات في مباراة واحدة منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2008 مع مانشستر يونايتد.

تقنية الفيديو كانت حاسمة أيضا في المباراة فألغت ركلة جزاء لـ برايتون ثم هدفا لـ مانشستر يونايتد، ثم احتسبت ركلة جزاء في الـ +98.

اقرأ أيضا:

مباراة مجنونة في الدوري الإنجليزي

في الدوري – من يبقى ومن يهبط؟

في إنجلترا برايتون مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوجسبورج يصعق دورتموند ويحقق أكبر فوز في تاريخه على أسود الفيستفاليا 4 دقيقة | أوروبا
ماجد سامي لـ في الجول: على الأهلي والإعلام عدم التحدث عن بيع بيكام حاليا 18 دقيقة | الدوري المصري
الصدارة زرقاء.. كتيبة أنشيلوتي تواصل التألق وإيفرتون يفوز على كريستال بالاس 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – حجازي يغيب عن وست بروميتش.. وكاباييرو أساسي على حساب كيبا في تشيلسي 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب برايتون بعد السيناريو الجنوني أمام يونايتد: أحيانا تكون الحياة غير عادلة 34 دقيقة | أوروبا
تنس – ميار شريف: دعم محمد صلاح أسعدني جدا.. ونصائح من أًُنس جابر 44 دقيقة | رياضات أخرى
الاتحاد السكندري ينفصل عن سالتو بالتراضي 47 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بيرلو: موراتا كان أحد أولويات الفريق.. وسنحدد موقف ديبالا من المشاركة أمام روما ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 3 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك