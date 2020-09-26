الاتحاد السكندري ينفصل عن سالتو بالتراضي

انفصل نادي الاتحاد السكندري عن أنيس سالتي المهاجم الليبي للفريق.

وأعلن النادي السكندري، فسخ التعاقد مع أنيس سالتي المهاجم الليبي بالتراضي فور عودته لمصر.

سالتو عاد لمصر قبل أيام قليلة، ولأول مرة منذ جائحة كورونا التي عطلت عودته للبلاد بسبب غلق الحدود.

أنيس سالتوا انضم لنادي الاتحاد السكندري بداية الموسم الجاري قادما من فريق النجم الساحلي.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 6 مباريات فقط، لم يسجل فيهم أي هدف.

سالتو مهاجم دولي لمنتخب ليبيا، ويملك 4 أهداف في 11 مباراة بقميص منتخب بلاده.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا

كومان يعلق على منشور ميسي

لاعب ريال مدريد يغيب للإصابة عن مباراة بيتيس