برونو فيرنانديش: المهم هو تسجيل الأهداف وليس التسديد على العارضة أو القائمين

تحدث البرتغالي برونو فيرنانديش عن فوز مانشستر يونايتد المثير على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يونايتد فاز بسيناريو مثير في الدقيقة 100 بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت تصدى القائمين والعارضة لـ 5 كرات من برايتون. (طالع التفاصيل)

البرتغالي قال عبر "BT sport" الإنجليزية بعد نهاية اللقاء: "تركنا مساحات عديدة وهو ما ساعدهم على اللعب، ولم نلعب بحدّة، واستقبلنا هدفين، علينا تقديم أداءً أفضل".

وتابع "كان علينا التغطية بشكل جيد وفقد الكرة أقل واستعادة الكرات سريعا".

وأضاف "ربما يستحق برايتون المزيد، لكن النقطة المهمة هي تسجيل الأهداف وليس التسديد على العارضة أو القائمين".

وأتم "أتذكر أنني سددت 14 كرة على إشبيلية وكوبنهاجن وسجلت هدفين من ركلتي جزاء، أحيانا تحتاج لبعض الحظ ودفاع جيد وحارس أيضا مثلما فعل دي خيا اليوم".

























مانشستر يونايتد تفوق بنتيجة 3-2 في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي وحقق فوزه الأول في الدوري بعد الخسارة من كريستال بالاس 3-1 في الجولة الماضية.

5 مرات تعاطفت فيها القائمين والعارضة مع دي خيا، من بينها 3 تسديدات للبلجيكي لياندرو تروسارد الذي لم تسكن أي تسديداته شباك الإسباني.

وأصبح البلجيكي أول لاعب يصيب القائمين والعارضة 3 مرات في مباراة واحدة منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2008 مع مانشستر يونايتد.

تقنية الفيديو كانت حاسمة أيضا في المباراة فألغت ركلة جزاء لـ برايتون ثم هدفا لـ مانشستر يونايتد، ثم احتسبت ركلة جزاء في الـ +98.