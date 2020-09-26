ماركا: برشلونة رفض بيع فاتي لـ يونايتد مقابل 135 مليون إسترليني

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن برشلونة تلقى عرضا ضخما للاستغناء عن لاعبه الصاعد أنسو فاتي مقابل 135 مليون جنيه إسترليني.

وكتبت ماركا أن الفريق الكاتالوني رفض العرض الذي تزعم أنه من مانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن البرتغالي الشهير جورجي مينديش، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو وفاتي ونجوم آخرين، أبلغ برشلونة بالعرض لكن الأخير رفض تماما.

ويعول برشلونة على فاتي (17 عاما) ليكون أحد الركائز الأساسية للفريق في المستقبل.

وقدم اللاعب، المولود في غينيا بيساو ويلعب لمنتخب إسبانيا، أداء طيبا في الموسم الماضي مع فريق بلاوجرانا، شارك في 33 مباراة وسجل 8 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ويستعد فاتي ورفاقه لأول مباراة رسمية في الموسم حين يستضيفون فياريال يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

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