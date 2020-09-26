انتهت في إنجلترا - برايتون (2)-(3) مانشستر يونايتد.. مباراة مثيرة

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 13:24

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - برايتون - الدوري الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برايتون ومانشستر يونايتد في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

لمطالعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق 100: برونو يسجل هدف الفوز.

ق 97: ركلة جزاء لـ مانشستر يونايتد.

ق 94: التعادل القاتل برأسية من مارش.

ق 77: القائم يساند يونايتد للمرة الخامسة في اللقاء بالتصدي لتسديدة تروسارد.

ق 61: القائم يقف مع دي خيا للمرة الرابعة في المباراة.

ق 54: راشفورد يتلاعب بدفاع برايتون أكثر من مرة ويسجل هدف التقدم.

ق 52: هدف لماركوس راشفورد يُلغى بسبب تقنية الفيديو.

ق 48: تقنية الفيديو تلغي ركلة جزاء برايتون.

ق 47: ركلة جزاء لصالح برايتون على بول بوجبا الذي عرقل كونولي داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: التعادل ليونايتد.. ركلة ثابتة من برونو تصل إلى ماتيتش الذي مهدها لهاري ماجواير داخل الست ياردات ويسكن الكرة الشباك.

ق 41: نيمانيا ماتيتش يحصل على بطاقة صفراء.

ق 40: نيل موبايس يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء على طريقة "بانينكا".

ق 39: ركلة جزاء لطارق لامبتي بعد عرقلة من برونو فيرنانديش داخل منطقة الجزاء.

ق 33: هدف لماسون جرينوود يكتب التقدم لـ يونايتد ألغى بداعي التسلل على راشفورد الذي مرر الكرة العرضية.

ق 30: العارضة تنقذ دي خيا وتتصدى لرأسية نيل موباي.

ق 21: القائم الأيمن يتصدى لتسديدة تروسارد مرة أخرى.

ق 21: بطاقة صفراء لـ برونو فيرنانديش.

ق 9: القائم الأيسر يتصدى لتسديدة تروسارد جناح برايتون من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد برايتون في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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