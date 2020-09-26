موراتا: حلمت بالعودة لـ يوفنتوس.. أنا في المكان والوقت الأمثل

كشف الإسباني ألفارو موراتا لاعب يوفنتوس أنه تمنى العودة لفريق السيدة العجوز بعدما رحل عنه في 2016 عائدا إلى ريال مدريد.

ألفارو موراتا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وقال المهاجم البالغ عمره 27 عاما في تصريحات صحفية:"العودة كانت حلمي. الرحيل عن يوفنتوس لم يكن قراري، كنت سعيدا في مدريد، لكن مهما الآن أن أكون هنا وكنت أتواصل مع الجميع باستمرار".

واستمر اللاعب المعار من أتليتكو مدريد حتى نهاية الموسم الجاري "دوري أبطال أوروبا مهم جدا ليوفنتوس. لو فزنا به هذا الموسم، سأكون أسعد رجل في العالم. نريد الفوز".

ويرى موراتا أنه بات أكثر نضجا عن ذي قبل، مشيرا "كنت ألتفت للانتقادات وأنا صغير. أعرف أن علي العمل بكد وأن أكون واضحا بشأن ما أريد تقديمه".

وأتم مهاجم تشيلسي السابق "سعيد بالعودة. أنا في الوقت والمكان الأمثل، أعرف ما علي فعله، لدي الخبرة اللازمة، يوفنتوس فرصة تأتي مرة واحدة في العمر".

على مدار موسمين شارك يوفنتوس في 93 مباراة مع يوفنتوس وسجل 27 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب وخسر نهائي الأبطال 2015 ضد برشلونة.

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