فضل: أزمة صلاح مع اتحاد الكرة انتهت.. وسنكرم من وصلوا لمائة مباراة مع المنتخب

شدد محمد فضل عضو اللجنة المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم أن أزمة محمد صلاح مع الاتحاد انتهت بعد نشوبها إبان مونديال روسيا 2018.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال فضل في حواره مع قناة أون تايم سبورتس:"صلاح بين أفضل 3 لاعبين في العالم، طبيعي أن يحصل على تقدير خاص في بلده. عندما تسلمنا المهمة كانت هناك أزمة بين صلاح والاتحاد لأسباب تجارية لكنني تحدثت معه وعمرو الجنايني (رئيس اللجنة المسيرة لاتحاد الكرة) تحدث معه وانتهت المشكلة".

وأضاف لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق "نهدف لتكريم خاص لصلاح قبل التجمع المقبل للمنتخب، وأن نكرم أيضا أعضاء نادي المائة في المنتخب".

ومن لعبوا 100 مباراة على الأقل مع الفراعنة هم أحمد حسن وحسام حسن وعصام الحضري وأحمد فتحي وإبراهيم حسن وهاني رمزي ووائل جمعة وعبد الظاهر السقا وأحمد الكاس وأحمد شوبير ونادر السيد.

وانتقل فضل للحديث عن دوري أبطال إفريقيا موضحا "طلبنا استضافة نصف نهائي دوري الأبطال وعلمنا أننا الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب، ثم صدر القرار بإقامة نصف النهائي بنظام المباراتين ذهابا وإيابا ومن باب الدفاع عن أنديتنا أرسلنا طلبا لإقامة دوري الأبطال بنفس نظام الكونفدرالية".

ويستعد الأهلي والزمالك لمواجهة الوداد والرجاء على الترتيب في نصف نهائي الأبطال في النصف الثاني من أكتوبر، الذهاب في المغرب والإياب في مصر.

وعن تراخيص الأندية قال:"الأهلي كان سباقا منذ أسبوعين وأرسل أوراقه للحصول على الرخصة. تلك الخطوة ستكون مفيدة مستقبلا في تقنين الأسعار للسوق لأن من شروط الحصول على الرخصة أن يكون لفريق الكرة ميزانية واضحة ومعلنة".

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