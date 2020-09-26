خبر في الجول – إيهاب المباركي في القاهرة خلال ساعات للانضمام إلى وادي دجلة

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 12:23

كتب : محمد عبد العظيم

إيهاب المباركي

يصل إيهاب المباركي الظهير الأيمن السابق للترجي التونسي في الساعات المقبلة إلى القاهرة، لإتمام صفقة انتقاله إلى وادي دجلة.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أن وصول اللاعب أصبح وشيكا، بعد أن قام من قبل بالتوقيع على عقود الانضمام للفريق والقيام بالكشف الطبي.

إيهاب المباركي ظهير أيمن الترجي، انضم للفريق سنة 2013 قادما من فريق إيفيان الفرنسي.

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صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع هدفين آخرين.

ويملك المباركي 4 مباريات دولية رفقة منتخب تونس، كان آخرها عام 2017.

وقام اللاعب بتوديع زملائه في الترجي في مران أمس الجمعة، بعد نهاية عقده.

ومن المنتظر أن ينضم الظهير الأيمن لوادي دجلة بعقد مدته 3 سنوات.

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